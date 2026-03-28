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Der HCD hat gegen Zug den 2. Matchpuck – Fribourg und SCRJ starten bei null

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In den Playoff-Viertelfinals der Eishockey-Meisterschaft bekommt der HC Davos am Samstagabend die zweite Chance, den Halbfinaleinzug sicherzustellen. Die Davoser bestreiten das fünfte Spiel wieder in der heimischen Eissporthalle und können mit einem vierten Sieg den EV Zug in die Sommerferien schicken. Die Zuger gaben am Donnerstagabend beim 5:2-Heimsieg aber ein starkes Lebenszeichen von sich - und sind schon zweimal in der Playoff-Geschichte nach 0:3-Rückständen noch weitergekommen.

Am Samstag kommt es ausserdem zum fünften Spiel zwischen dem HC Fribourg-Gottéron und den Rapperswil-Jona Lakers. In dieser Serie steht es 2:2, nachdem Gottéron zuletzt zweimal gewonnen hat. (nih/sda)

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