Der HCD hat gegen Zug den 2. Matchpuck – Fribourg und SCRJ starten bei null
In den Playoff-Viertelfinals der Eishockey-Meisterschaft bekommt der HC Davos am Samstagabend die zweite Chance, den Halbfinaleinzug sicherzustellen. Die Davoser bestreiten das fünfte Spiel wieder in der heimischen Eissporthalle und können mit einem vierten Sieg den EV Zug in die Sommerferien schicken. Die Zuger gaben am Donnerstagabend beim 5:2-Heimsieg aber ein starkes Lebenszeichen von sich - und sind schon zweimal in der Playoff-Geschichte nach 0:3-Rückständen noch weitergekommen.
Am Samstag kommt es ausserdem zum fünften Spiel zwischen dem HC Fribourg-Gottéron und den Rapperswil-Jona Lakers. In dieser Serie steht es 2:2, nachdem Gottéron zuletzt zweimal gewonnen hat. (nih/sda)
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Aktuelle
Note
7
Ein Führungsspieler, der eine Partie entscheiden kann und sein Team auf und neben dem Eis besser macht.
6-7
Ein Spieler mit so viel Talent, dass er an einem guten Abend eine Partie entscheiden kann und ein Leader ist.
5-6
Ein guter NL-Spieler: Oft talentierte Schillerfalter, manchmal auch seriöse Arbeiter, die viel aus ihrem Talent machen.
4-5
Ein Spieler für den 3. oder 4. Block, ein altgedienter Haudegen oder ein Frischling.
3-4
Die Zukunft noch vor sich oder die Zukunft bereits hinter sich.
Die Bewertung ist der Hockey-Notenschlüssel aus Nordamerika, der von 1 (Minimum) bis 7 (Maximum) geht. Es gibt keine Noten unter 3, denn wer in der höchsten Liga spielt, ist doch zumindest knapp genügend.
Punkte
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