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Eishockey-WM 2026: Schweiz gegen Deutschland live im Ticker und Stream

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Schweiz bisher ohne Niederlage, die Deutschen ohne Sieg – bleibt das auch heute Abend so?

18.05.2026, 19:0018.05.2026, 19:46

Die Aufstellungen:

Reto Berra ist langsam wieder fit, fehlt aber im heutigen Spiel noch. Leonardo Genoni wird gegen Deutschland im Tor stehen, Sandro Aeschlimann ist sein Ersatz. Ansonsten gibt es keine Änderungen im Schweizer Lineup

Bild
Bild: iihf
  • Die Schweizer Festspiele an der Heim-Eishockey-Weltmeisterschaft in Zürich und Freiburg gehen am Montagabend mit dem Spiel gegen Erzrivale Deutschland weiter. Derweil die Schweizer mit 3:1 gegen die USA und mit 4:2 gegen Lettland ihre ersten beiden Spiele gewannen, kassierten die Deutschen mit 1:3 gegen Finnland und mit 0:2 gegen Lettland zwei Niederlagen.
  • Die Deutschen stehen also im dritten WM-Spiel ungleich mehr unter Druck als die Schweizer. Bei einer dritten Niederlage könnten die Deutschen die Viertelfinals von nächster Woche früh aus den Augen verlieren. Ab 20.20 Uhr kann die Partie im Ticker und Stream mitverfolgt werden.
  • Mit Finnland - USA am Montagnachmittag in Zürich und Schweden gegen Tschechien am Montagabend in Freiburg stehen am vierten WM-Tag auch zwei Spitzenspiele auf dem Programm. (riz/sda)
Fiala kommt definitiv nicht an die WM – die Nati ist nicht nur von NHL-Stars abhängig

Die Tabelle:

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Superstar Crosby ist für einmal nicht Kanadas Captain: «Es ist etwas leichter»
Die beiden grössten Stars dieser Hockey-WM spielen für Kanada. Der 38-jährige Sidney Crosby ist der erfolgreichste Spieler der letzten zwei Jahrzehnte, Captain ist aber für einmal der halb so alte Macklin Celebrini.
Es ist ein ungewohntes Bild. Auf der Brust von Sidney Crosby prangt ein «A» – nicht das gewohnte «C». Der 38-Jährige aus der Atlantikprovinz Nova Scotia gehört dem exklusiven Triple Gold Club an und hat jede der drei Trophäen – Olympiasieg, Weltmeisterschaft und NHL-Titel – mindestens einmal als Captain gewonnen. Die Pittsburgh Penguins, mit denen er drei Stanley Cups gewonnen hat, führt Crosby seit 19 Jahren an, im kanadischen Nationalteam war er, wenn er dabei war, seit zwölf Jahren immer der Captain. Bis zu dieser WM.
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