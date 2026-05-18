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Schweiz bisher ohne Niederlage, die Deutschen ohne Sieg – bleibt das auch heute Abend so?

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Die Aufstellungen:

Reto Berra ist langsam wieder fit, fehlt aber im heutigen Spiel noch. Leonardo Genoni wird gegen Deutschland im Tor stehen, Sandro Aeschlimann ist sein Ersatz. Ansonsten gibt es keine Änderungen im Schweizer Lineup

Bild: iihf

Die Schweizer Festspiele an der Heim-Eishockey-Weltmeisterschaft in Zürich und Freiburg gehen am Montagabend mit dem Spiel gegen Erzrivale Deutschland weiter. Derweil die Schweizer mit 3:1 gegen die USA und mit 4:2 gegen Lettland ihre ersten beiden Spiele gewannen, kassierten die Deutschen mit 1:3 gegen Finnland und mit 0:2 gegen Lettland zwei Niederlagen.

Die Deutschen stehen also im dritten WM-Spiel ungleich mehr unter Druck als die Schweizer. Bei einer dritten Niederlage könnten die Deutschen die Viertelfinals von nächster Woche früh aus den Augen verlieren. Ab 20.20 Uhr kann die Partie im Ticker und Stream mitverfolgt werden.

Mit Finnland - USA am Montagnachmittag in Zürich und Schweden gegen Tschechien am Montagabend in Freiburg stehen am vierten WM-Tag auch zwei Spitzenspiele auf dem Programm. (riz/sda)