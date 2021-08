«Elf Minuten dauerte die Vergewaltigung»: Hunderte demonstrieren in Basel gegen Urteil

Rund 500 Menschen haben am Sonntag in Basel an einer Demonstration teilgenommen – sie kritisieren das Vergewaltigungsurteil und fordern denn Rücktritt der Richterin.

Für die Vergewaltigung mitverantwortlich, weil eine Frau «mit dem Feuer spielte»? Ein Basler Gericht sorgt mit heikler Urteilsbegründung für Unmut, der sich nun auf der Strasse entlädt. Rund 500 Menschen haben sich am Sonntagnachmittag vor dem Basler Appellationsgericht zu einer Kundgebung gegen ein Berufungsurteil in einem Vergewaltigungs-Prozess versammelt. Die unbewilligte Kundgebung verlief friedlich.

Als Unmutsbekundung haben die Anwesenden elf Minuten lang geschwiegen: So lange hätte die …