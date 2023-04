National League: Der Playoff-Final Servette gegen Biel im Liveticker

Liveticker

Servette oder Biel – wer holt sich den ersten Meisterpuck?

Heute geht die packende Finalserie zwischen Qualifikationssieger Genève-Servette und Biel in die 5. Runde. In den ersten vier Partien, die allesamt mit einem Tor Unterschied endeten, gab es je einen Heim- und Auswärtserfolg. Somit steht es in der Best-of-7-Serie 2:2.

Wer also erspielt sich in Genf die Chance, am kommenden Dienstag Schweizer Meister zu werden? Für Servette wäre es der erste Titel überhaupt, für die Seeländer ginge eine 40 Jahre dauernde Durststrecke zu Ende. Puckeinwurf ist um 20.00 Uhr.