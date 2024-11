Liveticker

Kristoffersen hält Pinheiro in Schach – die Entscheidung in Levi naht

Nach dem 1. Lauf

Slalom in Levi, 1. Lauf 1. Clément Noël FRA

2. Loic Meillard +0,02

3. Steven Amiez FRA +0,21 6. Tanguy Nef +0,48

10. Lucas Pinheiro Braathen BRA +0,86

16. Daniel Yule +1,22

18. Ramon Zenhäusern +1,38

Nicht im 2. Lauf: Marcel Hirscher NED, Luca Aerni, Reto Mächler, Marc Rochat.

Der beste Schweizer bei Halbzeit: Loic Meillard. Bild: www.imago-images.de

Loïc Meillard fährt nach überstandener Rückenverletzung im Weltcup-Slalom in Levi um den Sieg mit. Der Romand liegt nach dem ersten Lauf hinter dem Franzosen Clément Noël auf Platz 2.

Zwei Hundertstel nur büsste Meillard auf dem stark drehenden Kurs auf den Olympiasieger ein, nachdem es zwischenzeitlich noch besser ausgesehen hatte. Die letzte Zwischenzeit hatte der Westschweizer noch mit 18 Hundertsteln Vorsprung auf Noël passiert.

Der Schnellste: Clément Noël. Bild: keystone

Von den Bandscheiben-Beschwerden, deretwegen Meillard vor drei Wochen auf den Start im Riesenslalom in Sölden hatte verzichten müssen, war während der ersten wettkampfmässigen Fahrt des Winters nichts zu sehen. Dass es gesundheitlich wieder passt, spürte Meillard bereits im Verlauf dieser Woche. Am Freitag schliesslich entschied er sich für die Teilnahme in Levi. «Ich kann Vollgas fahren, ohne an meinen Rücken zu denken», sagte Meillard im SRF.

Nef prescht nach vorne

Zweitbester Schweizer ist im Zwischenklassement überraschend Tanguy Nef. Der Genfer, dem es in jüngster Vergangenheit selten wunschgemäss gelaufen ist, nimmt mit 48 Hundertsteln Rückstand Rang 6 ein.

Dass ihm die Bedingungen zusagen, hat Nef, der mit der Startnummer 28 antrat, schon vor sechs Jahren gezeigt. Damals war er bei seiner Weltcup-Premiere gleich auf Platz 11 gefahren.

Schneller Schwung: Tanguy Nef. Bild: keystone

Typisch Levi: Enge Kiste

Die zeitliche Differenz vom Ersten zum Achten beträgt lediglich 60 Hundertstel. Diesen achten Platz belegt überraschend der einheimische Finne Eduard Hallberg, der mit Startnummer 40 weit nach vorne fuhr. Für Spannung in der Disziplin, in der in den vorangegangenen Wintern praktisch jedes Rennen Spektakel geboten hat, ist also gesorgt.

Schweizer Duo im Mittelfeld

Daniel Yule («Hoffentlich kann ich mich steigern») und Ramon Zenhäusern («Im Grossen und Ganzen bin ich zufrieden») finden sich im Zwischenklassement auf den Plätzen 16 und 18 wieder. Sie liegen damit unmittelbar hinter dem Österreicher Manuel Feller, im letzten Winter vierfacher Slalom-Sieger und Gewinner des Disziplinen-Weltcups. Luca Aerni und Weltcup-Debütant Reto Mächler handelten sich zu grosse Rückstände ein, Marc Rochat schied aus.

Ein Comebacker stark, einer nicht

Für die zwei Rückkehrer verlief der Slalom-Auftakt unterschiedlich. Der Brasilianer Lucas Pinheiro Braathen liegt auf Platz 10, der Niederländer Marcel Hirscher kassierte 2,59 Sekunden Rückstand und verpasste den 2. Lauf als 47. klar. Auf Platz 30 fehlten Hirscher 72 Hundertstel. (ram/sda)