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Hockey-WM: Schweizer Nati trifft auf die Briten – hier im Liveticker

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Berra steht erstmals zwischen den Pfosten – dominiert die Nati auch gegen die Briten?

21.05.2026, 19:0021.05.2026, 19:24

Die Schweizer Aufstellung:

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Das Wichtigste in Kürze:

  • Das Schweizer Eishockey-Nationalteam ist an der Heim-WM in Zürich vorzüglich unterwegs. Aus den ersten vier Spielen resultierten vier überzeugende Siege.
  • Dass am Donnerstagabend ausgerechnet der noch punktelose Aufsteiger Grossbritannien zum Stolperstein wird, ist äusserst unwahrscheinlich.
  • Leonardo Genoni erhält nach seinem Rekord-Shutout gestern gegen Österreich eine Pause. Der angeschlagene Pius Suter wird ebenfalls geschont. Dafür steht Reto Berra erstmals im Tor und auch Lukas Frick macht seinen ersten WM-Auftritt in diesem Jahr.
  • Die Partie gegen den Aussenseiter beginnt um 20.20 Uhr. Mit watson bist du live dabei.
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Die Tabelle:

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