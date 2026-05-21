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Berra steht erstmals zwischen den Pfosten – dominiert die Nati auch gegen die Briten?
Die Schweizer Aufstellung:
Das Wichtigste in Kürze:
- Das Schweizer Eishockey-Nationalteam ist an der Heim-WM in Zürich vorzüglich unterwegs. Aus den ersten vier Spielen resultierten vier überzeugende Siege.
- Dass am Donnerstagabend ausgerechnet der noch punktelose Aufsteiger Grossbritannien zum Stolperstein wird, ist äusserst unwahrscheinlich.
- Leonardo Genoni erhält nach seinem Rekord-Shutout gestern gegen Österreich eine Pause. Der angeschlagene Pius Suter wird ebenfalls geschont. Dafür steht Reto Berra erstmals im Tor und auch Lukas Frick macht seinen ersten WM-Auftritt in diesem Jahr.
- Die Partie gegen den Aussenseiter beginnt um 20.20 Uhr. Mit watson bist du live dabei.
Die Tabelle:
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