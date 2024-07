Nati-Trainer Yakin und Contini geben Auskunft zu neuen Verträgen – und zu Shaqiri?

Nach einer lange unsicheren Vertragssituation und Gerüchten über Interesse aus Saudi-Arabien hat Murat Yakin seinen Vertrag als Nati-Trainer am Freitag verlängert. Auch Assistenztrainer Giorgio Contini bleibt dem Schweizer Nationalteam erhalten. Über die Vertragslaufzeit sowie andere Modalitäten gab der Schweizerische Fussball-Verband in der letzten Woche noch keine Auskunft. Dies soll am heutigen Montag um 16 Uhr geschehen, wenn Yakin, Contini und Nati-Direktor Pierluigi Tami vor die Medien treten. Hier bist du im Liveticker dabei.