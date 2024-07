Xherdan Shaqiri tritt aus der Schweizer Nationalmannschaft zurück. Bild: keystone

«Es ist Zeit, mich zu verabschieden» – Shaqiri tritt aus der Nati zurück

Xherdan Shaqiri beendet nach gut 14 Jahren und 125 Länderspielen seine Karriere in der Nationalmannschaft. Es sei Zeit, sich von der Nati zu verabschieden, teilte der 32-jährige Basler auf den sozialen Medien mit.

Mit Xherdan Shaqiri geht ein grosses Stück Nati-Geschichte. Der offensive Mittelfeldspieler war in den letzten Jahren der Mann für die speziellen Momente. Selbst an der Europameisterschaft in Deutschland, wo er nur noch eine Nebenrolle einnahm, brillierte er mit einem herrlichen Treffer beim 1:1 in der Vorrunde gegen Schottland. Dieses Tor machte Shaqiri zum einzigen Spieler, der seit 2014 an allen Welt- und Europameisterschaften mindestens einen Treffer erzielt hat.

Mit seinen 125 Länderspielen ist Shaqiri der Schweizer mit den zweitmeisten Einsätzen nach Granit Xhaka (130). Unerreicht ist der aktuelle Spieler von den Chicago Fire, wenn es um Schweizer Treffer an Endrunden geht. Zehnmal traf er an Welt- und Europameisterschaften – gleichmässig verteilt, was auch international gesehen Spitzenklasse ist. Neben ihm haben nur noch sechs andere Spieler fünf oder mehr Treffer sowohl an EM als auch WM geschossen: Michel Platini, Jürgen Klinsmann, Zinédine Zidane, Thierry Henry, Cristiano Ronaldo und Romelu Lukaku.

Sein Debüt für die Schweiz feierte Shaqiri im März 2010 in einem Testspiel in St. Gallen gegen Uruguay. Das erste Länderspiel-Tor gelang ihm sechs Monate später im Basler St. Jakob-Park beim 1:3 gegen England. Gegen den gleichen Gegner gab er vor knapp zehn Tagen eine letzte Kostprobe seines aussergewöhnlichen Könnens, als er eingewechselt im Viertelfinal in der 118. Minute einen Eckball beinahe direkt im Tor versenkte. Der Ball prallte vom Lattenkreuz ab.

Shaqiris letztes Tor im Nati-Trikot. Video: watson/lucas zollinger

«Sieben Turniere, viele Tore, 14 Jahre Schweizer A-Nationalmannschaft und unvergessliche Momente. Tolle Erinnerungen bleiben und dafür sage ich euch allen: Danke, Merci, Grazie, Faleminderit», schrieb Shaqiri in den sozialen Medien mit einer Schweizerflagge und rotem Herz. (nih/sda)