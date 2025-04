Alex Ovechkin lässt sich für sein 984. NHL-Tor feiern. Bild: keystone

Historischer Moment! Ovechkin egalisiert Tor-Rekord von Gretzky

Mehr «Sport»

Alex Ovechkin hat am Freitag den Tor-Rekord von Wayne Gretzky in der Regular Season der NHL egalisiert. Der 39-jährige Russe erzielte beim 5:3-Sieg der Washington Capitals gegen die Chicago Blackhawks seine Tore 893 und 894 in der Qualifikation der besten Eishockey-Liga der Welt.

Ovechkin zieht mit Gretzky gleich. Video: YouTube/NHL

Ovechkin traf nach 3:53 Minuten zum 1:0 und doppelte in der 47. Minute im Powerplay zum 4:3 nach. Der Russe steht nun bei 41 Saisontoren, obwohl er 16 Partien wegen eines Bruchs des linken Wadenbeins verpasst hat.

Wayne Gretzky sass am Freitag in Washington auf der Tribüne. «Wayne hat mir vor diesem Spiel eine Nachricht geschrieben, ich solle drei Tore schiessen», wurde Alex Ovechkin auf der NHL-Website zitiert. «Das ist ein besonderer Moment. Das ist grandios für das Eishockey», fuhr der Stürmer fort. «Ich kann damit nochmals 24 Stunden leben. So lange sind wir ja mindestens noch geteilte Rekordhalter», scherzte Gretzky. Die Blackhawks blieben nach der Schlusssirene auf dem Eis und bildeten eine Handschlag-Linie, um Ovechkin zu seiner Errungenschaft zu gratulieren.

Die Blackhawks würdigen Ovechkin nach dem Spiel. Video: YouTube/Bleacher Report

Ovechkin benötigte 1486 Spiele in der Regular Season, um 894 Tore zu erzielen – eines weniger als Gretzky. Am Sonntag bietet sich ihm bei den New York Islanders die Gelegenheit, alleiniger Rekordhalter zu werden.

Ein Erfolgserlebnis in Washington gab es auch für den Berner Stürmer Philipp Kurashev, der für Chicago zur 3:2-Führung traf.

Es war für ihn das siebente Tor und der 13. Skorerpunkt in der laufenden Meisterschaft. Dennoch dürfte er von den Blackhawks keinen neuen Vertrag erhalten. (abu/sda)