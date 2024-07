Nati-Trainer Yakin bedankt sich bei Shaqiri – die Goaliefrage lässt er offen

«Sie haben glaube ich nicht so gute Erinnerungen an uns, wir spielten ja in der letzten Nations-League-Kampagne gegen sie und haben gewonnen. Aber ich hätte das Spiel lieber gestern gegen Spanien ausgetragen als in zwei Monaten.»

Bei der Frage, ob er sich nicht als heimlicher Europameister fühlen würde, sollte die Schweiz in zwei Monaten in der Nations League gegen EM-Sieger Spanien gewinnen wollte, musste Yakin lachen. In seiner Antwort steckte sowohl eine Kampfansage als auch etwas Wehmut:

«Es ist noch zu früh, die Goalie-Frage zu beantworten. Wir müssen da erst noch Abklärungen machen und mit den einzelnen Spielern sprechen. Wir haben Top-Torhüter und sind in einer glücklichen Situation, mit tollen Spielern in die Zukunft gehen zu können. Da wird es Gespräche geben und wir werden mit klaren Verhältnissen in die neue Kampagne starten.»

«Ich bedaure das sehr. Ich kann mich nur bedanken, dass wir einen so tollen Fussballer in der Schweiz gehabt haben.»

Mit Xherdan Shaqiri hat am heutigen Montag einer der genialsten Schweizer Fussballer der Geschichte seinen Rücktritt aus der Nati erklärt. Murat Yakin und Co. erfuhren nur rund eine halbe Stunde vor der restlichen Welt von der Neuigkeit. Natürlich war auch das Thema bei der Medienkonferenz.

«Ich freue mich auch sehr und bedanke mich bei Murat Yakin, der mir diese Chance gegeben hat. Der Staff ist hervorragend und wir harmonieren bestens. Es macht mich stolz, diesen Weg weiter gemeinsam bestreiten zu können. Ich habe von Anfang an gesagt, dass es mir um Werte und Respekt geht. Und bei dem, was ich jetzt hier bei der Nati von Murat, Pierluigi und Dominique erhalten habe, war mir klar, dass ich das weitermachen will und mich auch in dieser Rolle sehr gut sehe.»

«Vielen Dank an Dominique Blanc (SFV-Präsident, Anm. d. Red.) und Pierluigi Tami (Nati-Direktor, Anm. d. Red.) für das weitere Vertrauen. Es war mir wichtig, diese Kontinuität zu behalten. Wir haben in den drei Jahren vieles erreicht, und ich habe grosse Freude, dass ich diese Aufgabe mit Giorgio weiterführen darf. Wir haben gezeigt, dass wir auf hohem Niveau mithalten und auch gegen grosse Gegner besser spielen können.»

Murat Yakin hat seinen Vertrag bei der Schweizer Nati um bis zu vier Jahre verlängert. Es handelt sich dabei nicht um einen klassischen Vierjahresvertrag, wie Nati-Direktor Pierluigi Tami erklärte. Vielmehr habe der 49-Jährige, der die Schweiz an der EM bis in den Viertelfinal geführt hat, einen Zweijahresvertrag mit Option auf zwei weitere Jahre unterschrieben. Im Falle einer Qualifikation für die WM 2026 verlängert sich dieser automatisch um zwei weitere Jahre.

Spanien krönt sich mit dem vierten Titel zum alleinigen Rekord-Europameister. Der 2:1-Sieg gegen England im Final in Berlin ist eine logische Konsequenz des Turnierverlaufs, den so nur die wenigsten vorausgesehen haben.

England galt bei den Buchmachern vor der Endrunde in Deutschland als Topfavorit auf den Titel, gefolgt von Frankreich und dem Gastgeber. Dass mit Spanien am Ende eine Nation aus der zweiten Reihe triumphierte, erstaunt nur auf den ersten Blick, ebenso, dass die Iberer in den K.-o.-Spielen sämtliche Turnierfavoriten eliminierten. Bei genauerem Hinsehen war bereits im Auftaktmatch gegen Kroatien in Berlin augenfällig, dass sich der Kreis für die Mannschaft von Luis de la Fuente in der deutschen Hauptstadt schliessen könnte.