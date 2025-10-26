wechselnd bewölkt
Real Madrid gegen den FC Barcelona live – der Clasico im Ticker

Der erste Clasico der Saison: Verteidigt Real die Tabellenführung gegen Barça?

26.10.2025, 15:00
Real Madrid – FC Barcelona (live)

In der letzten Saison gewann der FC Barcelona alle vier Clasicos gegen den grossen Rivalen – inklusive der beiden Finals im Cup und im Supercup. Nun lechzt Real Madrid nach Rache, als Tabellenführer gehen die Königlichen als leichter Favorit ins erste Aufeinandertreffen der beiden spanischen Grossklubs. Auch, weil bei Barça in Gavi, Robert Lewandowski, Dani Olmo, Raphinha sowie den beiden Goalies Joan Garcia und Marc-André ter Stegen mehrere Leistungsträger ausfallen.

Derzeit beträgt der Vorsprung der Madrilenen zwei Punkte, holt das Team von Xabi Alonso in dessen ersten Clasico als Trainer also mindestens einen Punkt, bleibt es an der Spitze der Primera Division. Das Spiel kannst du ab 16.15 Uhr hier im Liveticker verfolgen.

