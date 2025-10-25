SVP-Präsident Marcel Dettling spricht am Parteitag. Bild: keystone

SVP, SP und GLP: So positionieren sich die Parteien an ihren Parteitagen

Gaza, EU und Bürgerdienst: Die grossen Schweizer Parteien haben sich am Samstag an ihren Parteitagen mit kontroversen Themen befasst – und zeigten, wie weit sie politisch voneinander entfernt sind.

Mehr «Schweiz»

SP ringt um Haltung zu Gaza

Die Sozialdemokraten diskutierten am Parteitag in Zürich heftig über den Krieg im Nahen Osten – und verabschiedeten am Ende zwei unterschiedliche Resolutionen zum Thema Gaza.

Die Parteileitung hatte ein Papier eingebracht, in dem von einem «von Israel verübten Genozid» die Rede ist. Das stiess parteiintern auf Widerstand, weil darin die Verbrechen der Hamas unerwähnt bleiben. Eine zweite Resolution, vorgestellt von der Berner Nationalrätin Andrea Zryd, forderte, den Fokus auf den Friedensprozess und die Rolle der Schweiz zu legen.

SP-Co-Präsident Cédric Wermuth verteidigte die Formulierung «Genozid» mit dem Hinweis, Israel habe der Bevölkerung in Gaza «die Lebensgrundlage entzogen». Andere Delegierte warnten davor, den Begriff leichtfertig zu verwenden oder die Hamas zu verharmlosen.

Co-Präsident Cédric Wermuth spricht am Parteitag der SP. Bild: keystone

Die Stimmung war emotional, Applaus und Buhrufe wechselten sich ab. Die Zürcher Regierungsrätin Jacqueline Fehr plädierte erfolglos dafür, die Abstimmung zu verschieben. Am Ende nahm der Parteitag beide Resolutionen an – ein sichtbares Zeichen der Spaltung.

SVP schwört sich auf Anti-EU-Kurs ein

Ganz anders der Ton im Berner Oberland: Die SVP traf sich in Wimmis – eingerahmt von Hellebarden – und schwor sich auf den Kampf gegen das neue Vertragspaket mit der EU («Bilaterale III») ein.

Parteipräsident Marcel Dettling nannte das Abkommen einen «EU-Unterwerfungsvertrag». Die Schweiz würde «fremden Richtern gehorchen und Milliarden nach Brüssel zahlen».

Unter lautem Applaus versprach Dettling: «Wir werden diesen Vertrag an der Urne bekämpfen.» Und setzte symbolisch noch einen drauf – indem er das 2000-seitige Vertragswerk mit einer Hellebarde aufspiess.

Fraktionschef Thomas Aeschi sprach vom Versuch, die Schweiz «schleichend in die EU zu führen». Vizepräsidentin Céline Amaudruz rief den «Schweizer Weg» aus: «Trump oder EU? Weder noch. Wir wählen Freiheit und Unabhängigkeit.»

Nationalraetin Céline Amaudruz, Vizepräsidentin SVP (GE) spricht waehrend der Delegiertenversammlung ihrer Partei. Bild: keystone

GLP: Pro Service citoyen, contra Juso-Initiative

Weniger martialisch, aber nicht minder klar war der Parteitag der GLP in Delsberg. Die Grünliberalen sprachen sich deutlich gegen die Juso-Initiative und für die Service-citoyen-Initiative aus.

Mit 138 zu 0 Stimmen lehnten sie die Juso-Forderung nach einer Vermögenssteuer für den Klimaschutz ab. Die Initiative gefährde Arbeitsplätze, hiess es.

Ebenso deutlich fiel das Ja zum Bürgerdienst aus (135 zu 0 Stimmen). Parteipräsident Jürg Grossen nannte das Projekt eine Chance, die Schweiz «krisenresistenter» zu machen. Gleichzeitig warnte er vor «Mythen der Sünneli-Partei» – also der SVP – über das neue EU-Vertragspaket.

«Mit den Bilateralen III sitzt die Schweiz endlich mit am Tisch, wenn neue Regeln entstehen», sagte Grossen. Die Gegner seien «Ewiggestrige», die das Land abschotten wollten. «Uns muss niemand vor unseren europäischen Freunden beschützen.»

Drei Parteien, drei Welten

Während die SP über Gaza und den richtigen Umgang mit Israel stritt, beschwor die SVP die Unabhängigkeit der Schweiz und die GLP suchte den Mittelweg zwischen Engagement und Pragmatismus.

Ein Tag, der zeigt, wie unterschiedlich die politische Schweiz derzeit tickt: Von emotionaler Selbstprüfung (SP) über nationalistische Kampfansagen (SVP) bis hin zu proeuropäischem Optimismus (GLP).

(mke/sda)