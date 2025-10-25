trüb und nass
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Schweizer Nati: Nach Heim-EM sind Lia Wälti und Co. echte Stars geworden

Lia Waelti of Switzerland takes a selfie after the women&#039;s international friendly soccer match between Switzerland and Canada at the Swissporarena, in Lucerne, Switzerland, on Friday, October 24, ...
Nach dem Sieg gegen Kanada nimmt sich Lia Wälti viel Zeit für die Fans.Bild: keystone

Die Heim-EM hallt nach: Lia Wälti und Co. sind echte Stars geworden

Vor über 10'000 Fans gewann das Schweizer Nationalteam das erste Spiel nach der EM und das letzte Heimspiel des Jahres gegen Kanada. Danach zeigt sich bei Captain Lia Wälti, dass die Spielerinnen zu echten Stars geworden sind.
25.10.2025, 16:1525.10.2025, 16:15
Jasmin Steiger / ch media

Minuten nach dem letzten Heimspiel des Jahres möchten einige Fans unbedingt einen letzten Blick auf die Nati-Spielerinnen erhaschen und versammeln sich vor dem Medienzelt. «Lia Wälti», kommen immer wieder Rufe von den Fans. Nach ihrem Interview mit den Journalistinnen und Journalisten nimmt sich die Nati-Captain Zeit für Autogramme und Selfies mit den grossen und kleinen Fans.

«Lia Wälti, kann ich deine Schuhe haben», ruft zum Beispiel ein kleiner Junge – leider ohne Glück, denn die Juventus-Spielerin braucht sie noch. Mit viel Geduld plaudert sie mit allen und am Schluss gibt es sogar einen kleinen Stau für die Medienschaffenden, um wieder aus dem Zelt herauszukommen.

Nadine Riesen of Switzerland takes a selfie after the women&#039;s international friendly soccer match between Switzerland and Canada at the Swissporarena, in Lucerne, Switzerland, on Friday, October ...
Auch Nadine Riesen ist gefragt.Bild: keystone

Die Episode nach diesem 1:0-Sieg in Luzern gegen Kanada zeigt, wie gross der Andrang auf die Akteurinnen geworden ist in diesem Jahr. «Wir konnten viele neue Fans gewinnen und viele Herzen erobern», sagt Lia Wälti. «Jetzt ist es wichtig, dass wir weiterhin gut spielen und auch neben dem Platz den Kontakt mit den Fans pflegen. Damit sie das, was wir machen, auch weiterhin unterstützen möchten.»

Ein Abend, der an die EM erinnerte

Auch Viola Calligaris spürte den Nachhall der EM in Luzern: «Es war sehr schön, dass so viele Fans gekommen sind. Gerade im letzten Heimspiel des Jahres und dem ersten Spiel nach der EM. Dass wir noch einen Sieg holen konnten, war optimal», sagte sie. «Wir haben spielerisch sicher nicht immer alles richtig gemacht, und am Ende hatten wir vielleicht auch einfach ein bisschen Glück.»

Video: SRF

Der frühe Treffer von Alayah Pilgrim in der 12. Minute entschied die Partie. Ein historisches Goal: Die Schweizerinnen sind bisher sechsmal auf die Weltranglisten-Neunte Kanada getroffen, konnten jedoch noch nie einen Sieg einholen. «Es war sehr schön, vor dieser Kulisse zu spielen und das letzte Heimspiel des Jahres mit einem Sieg abzuschliessen», sagte Pilgrim nach dem Schlusspfiff. Trotzdem: «Es war ein sehr physisches und körperliches Spiel. Kanada hat vor allem in der zweiten Halbzeit hinten reingedrückt.»

Gegen die Nordamerikanerinnen zeigte die Schweiz, dass sie seit der EM auch sportlich gereift ist. Das Team von Pia Sundhage trat selbstbewusst auf, verteidigte kompakt und überstand den wachsenden Druck der Kanadierinnen in der zweiten Halbzeit. «Defensiv standen wir sehr gut, offensiv fehlte manchmal der letzte Schuss. Aber das letzte Heimspiel zu Hause zu gewinnen, war einfach schön», sagt Géraldine Reuteler und sagt lachend: «Ich habe 23 Tickets vergeben – aber wahrscheinlich habe ich das halbe Stadion gekannt.»

Schweizerinnen gewinnen erstmals gegen Kanada

Auch für Trainerin Pia Sundhage war der Abend besonders. Nach der EM und den turbulenten Monaten danach könnte es ihr letztes Spiel auf Schweizer Boden gewesen sein. Noch immer ist nicht klar, ob die Schwedin im neuen Jahr als Nationaltrainerin weitermachen darf. «Ich bin zufrieden mit unserer Leistung. Vor dem Spiel haben wir gesagt, dass wir die letzte Chance haben, vor den Schweizer Fans zu tanzen. Die Atmosphäre war fantastisch und das macht den Unterschied.»

KEYPIX - Head coach Pia Sundhage of Switzerland gestures after the women&#039;s international friendly soccer match between Switzerland and Canada at the Swissporarena, in Lucerne, Switzerland, on Fri ...
Für Nationaltrainerin Pia Sundhage könnte es das letzte Heimspiel mit der Schweiz gewesen sein.Bild: keystone

Mit dem Erfolg gegen Kanada, rund 100 Tage nach der EM, endet für die Schweiz ein besonderes Fussballjahr in der Schweiz. Eines, das im Sommer mit der Heim-EM das Land in eine neue Fussballrealität katapultiert hat: Ausverkaufte Stadien, Rekordquoten, riesige Fanmärsche und ein Land, das mitfieberte – der Frauenfussball war so präsent wie nie zuvor. Nun geht es am Dienstag in Schottland weiter und in gut einem Monat folgen noch zwei weitere Länderspiele – beide aber im Ausland.

Iman Beney bleibt trotz Fabelstart bei ManCity bescheiden: «Ich mache mir keinen Druck»
Mehr Sport:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die besten Bilder der Fussball-EM 2025 in der Schweiz
1 / 94
Die besten Bilder der Fussball-EM 2025 in der Schweiz

Da ist das Ding! Wie 2022 stemmt auch an der EM 2025 England den Siegerpokal in die Höhe.
quelle: keystone / til buergy
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wie viel weiss Rauszeit-Reto über Schweizer Gemeinden?
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Meistgelesen
1
Debakel am Gotthard: 31 vergebliche Versuche und die Tunnelbohrmaschine steckt weiter fest
2
Sturm sorgt für Schäden in der Schweiz – so geht es jetzt weiter
3
Wann wird eine Self-Checkout-Stichprobe ausgelöst? Ein Ex-Coop-Mitarbeiter verrät Details
4
«Wir brauchen Trump, mindestens für eine weitere Amtszeit. Die bekommt er 2028»
5
Ukraine meldet Einnahme von strategischem Punkt +++ Schwerer Raketenschlag auf Kiew
Meistkommentiert
1
Lionel Messi verlängert bei Inter Miami ++ Ex-Chelsea-Coach soll Schweden an die WM führen
2
Sieben Kinder aus Gaza werden in Schweizer Spitälern behandelt
3
«Lasse mir nicht von Linken die Wirtschaft erklären»: SVP-Matter teilt in EU-«Arena» aus
4
Es. Ist. Fucking. Aus.
5
Plötzlich 1000 Franken mehr pro Monat: So dreist erhöht ein Immobilien-Riese die Mieten
Meistgeteilt
1
SNB ist offenbar aus Rio Tinto ausgestiegen
2
Neue Studie wirft Coop und Migros «Abzockerei» mit Bio-Produkten vor – so wehren sie sich
3
Nach Federers Gegensmash schmeisst Roddick frustriert sein Racket weg
4
Ballons aus Weissrussland legen Betrieb an Flughäfen in Litauen lahm
5
30 Memes, die Grossbritannien auf den Punkt bringen
Wawrinka begeistert das Publikum erneut: Verliert aber gegen die Weltnummer 11
Mit Stan Wawrinka scheidet an den Swiss Indoors in Basel der letzte Schweizer aus. Der 40-jährige Waadtländer unterliegt im Achtelfinal der Weltnummer 11 Casper Ruud 4:6, 6:7 (5:7).
Stan Wawrinka (ATP 158) kämpfte gegen den Norweger Casper Ruud und führte in beiden Sätzen mit einem Break. Am Ende war der Turniersieger von letzter Woche in Stockholm etwas konstanter. Dass der Schweizer im zweiten Durchgang bei einer 3:2-Führung eine medizinische Auszeit nehmen und sich im unteren Rückenbereich behandeln lassen musste, half natürlich auch nicht.
Zur Story