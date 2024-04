Super League live: FC Lugano gegen FC Basel – das Spiel im Liveticker

Liveticker

Platz 6 ist für Basel zu weit weg – in Lugano beginnt nun der Kampf gegen die Barrage

Mehr «Sport»

Vier Runden vor Ligateilung trennen den FC Basel neun Punkte von einem Platz in der oberen Tabellenhälfte. Mit einer Teilnahme in der Meistergruppe muss der FCB also ziemlich sicher abschliessen, vielmehr geht es für das Team von Fabio Celestini nun gegen den Gang in die Barrage. Denn GC auf Platz 11 ist nur drei Punkte hinter den Baslern.

Deshalb täte Basel gut daran, bereits am Dienstagabend (20.30 Uhr) mit dem Punktesammeln zu beginnen. Dann trifft der FCB auswärts auf den FC Lugano. Die Tessiner befinden sich in einer starken Form, die letzten fünf Ligaspiele wurden alle gewonnen, dazwischen beförderte Lugano ausserdem noch den heutigen Gegner aus dem Cup. Auch das vorherige Duell in der Super League ging an das Team von Mattia Croci-Torti. Immerhin macht dem FCB das erste Aufeinandertreffen in dieser Saison, das die Basler 3:1 gewinnen konnten, Hoffnung.

Wie das dritte und wohl letzte – Lugano steht derzeit auf Platz 3 und ist nur drei Punkte von einer sicheren Teilnahme in der Meistergruppe entfernt – Direktduell der Saison ausgeht, verfolgst du hier im Liveticker.