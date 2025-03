Weltcup-Slalom in Are, 1. Lauf 1. Mikaela Shiffrin USA

2. Lena Dürr GER +0,43

3. Sara Hector SWE +0,48

4. Katharina Liensberger AUT +0,52

5. Mélanie Meillard SUI +0,57

Die weiteren Schweizerinnen:

8. Wendy Holdener SUI +0,93

15. Camille Rast SUI +1,60

30. Elena Stoffel SUI +3,33

33. Eliane Christen SUI +3,75​ Out u.a.: Aline Danioth SUI, Aline Höpli SUI, Emma Aicher GER Stand nach 39 Läuferinnen

Mélanie Meillard unterwegs zu Zwischenrang 5. Bild: keystone

Meillard schnellste Schweizerin im 1. Lauf – Shiffrin führt in Are

2. Lauf 12.30 Uhr

Mikaela Shiffrin führt beim Weltcup-Slalom in Are nach 30 Fahrerinnen. Mélanie Meillard liegt mit neun Hundertstel Rückstand auf das Podest als beste Schweizerin im 5. Zwischenrang.

Shiffrin ist in Are auf bestem Weg, ihren 101. Weltcupsieg zu erringen, den bereits siebten im schwedischen Skiort. Die Amerikanerin zeigte mit Startnummer 1 eine fehlerfreie Fahrt und distanzierte die Konkurrenz um 43 Hundertstel und mehr.

Mikaela Shiffrin stellte eine Zeit auf, die keine knackte. Bild: keystone

Direkt hinter Shiffrin sind vier Fahrerinnen innerhalb von nur 14 Hundertstel klassiert. An der Spitze des Quartetts liegt die Deutsche Lena Dürr, am Ende Mélanie Meillard. Die im Wallis lebende Neuenburgerin kam von den Schweizerinnen am besten mit den Bedingungen zurecht und war bis zur zweiten Zwischenzeit gar klar die Schnellste. Im untersten Sektor büsste sie dann viel Zeit ein.

Rast ohne Fehler klar zurück

Zweitbeste Schweizerin im Klassement ist Wendy Holdener. Die Schwyzerin, die in Are schon dreimal auf dem Podest stand, liegt mit 93 Hundertstel Rückstand im 8. Zwischenrang.

Camille Rast kam nicht auf Touren. Bild: keystone

Im Kampf um die kleine Kristallkugel konnten weder die Führende Zrinka Ljutic noch deren erste Verfolgerin Camille Rast überzeugen. Ljutic verlor im letzten Abschnitt nach einem Fehler viel Zeit und liegt mit 1,03 Sekunden Rückstand lediglich im 10. Zwischenrang. Die Vorlage der Kroatin konnte Rast nicht nutzen. Im Gegenteil: Die Walliserin, die in der Slalomwertung 39 Punkte hinter Ljutic liegt, kam überhaupt nicht in Fahrt und büsste ohne ersichtliche Fehler 1,60 Sekunden ein. (ram/sda)