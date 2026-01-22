An der Skiflug-WM in Oberstdorf haben alle vier angetretenen Schweizer die Qualifikation überstanden. Sandro Hauswirth, der als 18. bester Schweizer wurde, segelte 176,7 Meter weit. Gregor Deschwanden (21.), Simon Ammann (22.) und Felix Trunz (34.) schafften es ebenfalls unter die besten 40.
An die Spitze des Klassements setzte sich Domen Prevc. Der Slowene zeigte mit 225,5 Metern den mit Abstand besten Sprung der Qualifikation. Am Freitag finden die ersten beiden Wertungsdurchgänge statt – nach dem ersten am Freitag wird das Feld auf 30 Athleten verkleinert. Durchgang drei und vier werden am Samstag ausgetragen. (riz/sda)
