Meillard fällt mit Podest vor Augen aus – Holdener bei Ösi-Doppelsieg beste Schweizerin

Stoffel erklärt Rücktritt: «Ein Kreis, der sich schliesst»

Elena Stoffel bestritt in Are ihr letztes Weltcuprennen. Die 28-Jährige hat ihren Rücktritt verkündet. Die Qualifikation für den 2. Durchgang hatte sie zuvor verpasst. Stoffel schaffte es im Weltcup fünf Mal in die Top 15.



«Ich habe in den letzten Wochen gemerkt, dass ich die Freude am Skirennsport etwas verloren habe und die Bereitschaft, 100 Prozent zu geben, nicht mehr da ist», sagte Stoffel in einer Swiss-Ski-Mitteilung. «Heute hier in Are mein letztes Rennen zu fahren, wo ich vor zehn Jahren meinen ersten Weltcup-Slalom fuhr, ist unglaublich schön. Es ist wie ein Kreis, der sich schliesst.»