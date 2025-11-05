Liveticker
Grosse Aufgabe für Kobel: Hält das BVB-Abwehrbollwerk auch gegen Manchestester City?
- Am 4. Spieltag der Champions-League-Ligaphase kommt es am Mittwoch zum Duell zwischen Manchester City und Borussia Dortmund. Sowohl die Engländer als auch die Deutschen sind in der diesjährigen Kampagne noch ungeschlagen.
- Die Rollen scheinen trotzdem klar verteilt. City gilt als Favorit, Topstürmer Erling Haaland dürfte die zuletzt so sattelfeste Abwehr des BVB und insbesondere den Schweizer Nationalgoalie Gregor Kobel fordern.
- Manuel Akanji wird gegen Kairat Almaty ein Jubiläum feiern. Der Innenverteidiger von Inter Mailand steht vor seinem 60. Spiel in der Champions League und strebt gemeinsam mit Teamkollege Yann Sommer den vierten Sieg im vierten Spiel an.
- Mit Fabian Schär steht ein vierter Schweizer im Einsatz. Der ehemalige Schweizer Internationale empfängt mit Newcastle den baskischen Verein Athletic Bilbao.
- Für Barcelona steht die Reise nach Brügge an und Benfica Lissabon empfängt Bayer Leverkusen.