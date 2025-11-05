Nebel
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

Champions League: Manchester City gegen Borussia Dortmund im Liveticker

SRF 2 - HD - Live

Liveticker

Grosse Aufgabe für Kobel: Hält das BVB-Abwehrbollwerk auch gegen Manchestester City?

05.11.2025, 20:00
Auf Kobel kommt eine Herkulesaufgabe zu: Haaland hat gleich viele Tore wie der BVB erzielt
  • Am 4. Spieltag der Champions-League-Ligaphase kommt es am Mittwoch zum Duell zwischen Manchester City und Borussia Dortmund. Sowohl die Engländer als auch die Deutschen sind in der diesjährigen Kampagne noch ungeschlagen.
  • Die Rollen scheinen trotzdem klar verteilt. City gilt als Favorit, Topstürmer Erling Haaland dürfte die zuletzt so sattelfeste Abwehr des BVB und insbesondere den Schweizer Nationalgoalie Gregor Kobel fordern.
  • Manuel Akanji wird gegen Kairat Almaty ein Jubiläum feiern. Der Innenverteidiger von Inter Mailand steht vor seinem 60. Spiel in der Champions League und strebt gemeinsam mit Teamkollege Yann Sommer den vierten Sieg im vierten Spiel an.
  • Mit Fabian Schär steht ein vierter Schweizer im Einsatz. Der ehemalige Schweizer Internationale empfängt mit Newcastle den baskischen Verein Athletic Bilbao.
  • Für Barcelona steht die Reise nach Brügge an und Benfica Lissabon empfängt Bayer Leverkusen.
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Mehrfach-Torschützen in der Champions League
1 / 21
Die Mehrfach-Torschützen in der Champions League
5 Tore: Erling Haaland (Manchester City) beim 7:0 gegen Leipzig am 14. März 2023.
quelle: imago/pro sports images / imago images
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Er schwingt die Champions League Flagge wie kein anderer
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Wahltag in Amerika: Trump droht eine vierfache Pleite
2
Thomas ist seit 55 Jahren in den Bergen unterwegs: «Das war damals ein sicheres Reiseland»
3
Ein bisschen Spass für zwischendurch? Hier entlang!
4
Ein Schweizer hat im Lotto 300'000 Franken gewonnen – und scheint das nicht zu wissen
5
Im November kommt der grösste Supermond des Jahres
Meistkommentiert
1
Das Weisse Haus veröffentlicht Schmäh-Seite gegen die Demokraten
2
Der Klimawandel trifft die Schweiz stärker als bisher angenommen
3
«Wieso will mir jeder sagen, wie lange ich mein Kind stillen soll?!»
4
Zahl der Verkehrstoten in der Schweiz steigt an – in Europa sinkt sie fast überall
5
Die schleichende Enteignung der Schweizer – Renditefirmen besitzen immer mehr Wohnraum
Meistgeteilt
1
Roboter Neo könnte deinen Haushalt schmeissen – für 16'000 Franken
2
Mamdani hat «vier Worte» für Trump ++ US-Präsident reagiert auf Wahlerfolg der Demokraten
3
45-jährige Venus Williams möchte weitermachen +++ Mehrwöchige Pause für drei PSG-Stars
4
We ❤️ Latour: «Das isch nid normau, Herr Meier! Dä grännet jedes Mau!»
5
Busunfall in Zürich fordert sieben Verletzte
Die nächste SCB-Transferpleite – Giancarlo Chanton bleibt in Genf
Auch Nationalverteidiger Giancarlo Chanton wechselt nicht zum SCB. Er hat in Genf um zwei Jahre verlängert. Der SCB ist inzwischen definitiv die lahme Ente auf dem helvetischen Transfermarkt.
Giancarlo Chanton ist Servettes aufregendstes Verteidigertalent, kennt das Bernbiet aus einer längeren Ausbildungszeit in Langnau und hätte perfekt zum SCB gepasst: Bereits ein bestandener defensiver Leitwolf, der diese Saison von Genfs Schweizer Abwehrspielern nach Tim Berni (nächste Saison bei den ZSC Lions) am zweitmeisten Eiszeit (16:30 Min. pro Partie) schultert. Er bestätigt aktuell die grossen Fortschritte der letzten Saison, wird Ende November erst 23, ist soeben für das Vierländerturnier in Tampere aufgeboten worden, hat sein Potenzial nach wie vor nicht ausgereizt und sein immenses Talent bei drei Junioren-Titelturnieren und 79 Nachwuchs-Länderspielen eindrücklich gezeigt. Er kann der nächste Raphael Diaz werden.
Zur Story