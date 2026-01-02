bedeckt
DE | FR
burger
Schweiz
Videos

Crans Montana Constellation: Sicherheitsdirektor nimmt Stellung

Video: watson/reto heimann, lucas zollinger

Walliser Sicherheitschef sagt: «Für Kontrollen sind Gemeinden zuständig»

Das Wallis, die Schweiz und die Welt fragen sich: Wie konnte es zur Brandkatastrophe von Crans-Montana kommen? watson hat beim Walliser Staatsrat für Sicherheit nachgefragt.
02.01.2026, 19:5802.01.2026, 19:58
Lucas Zollinger
Lucas Zollinger
Reto Heimann
Reto Heimann

Auch zwei Tage nach der Brandkatastrophe, bei der nach aktuellem Stand 40 Menschen ihr Leben verloren haben, hängt eine Frage bleischwer über Crans-Montana:

Wie konnte es bloss so weit kommen?

watson hat sich in Crans-Montana umgehört – und dabei gehört, dass eine Brandkatastrophe wie in der Bar Le Constellation auch in anderen Wirtschaften und Etablissements hätte geschehen können.

Wurden im Wallis die Brandschutzbestimmungen und -kontrollen vernachlässigt? Gab es genügend Fluchtwege, waren sie breit genug? Und: Wer trägt die Verantwortung dafür, die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen zu kontrollieren?

Diese Fragen hat watson Stéphane Ganzer nach einer Pressekonferenz im Walliser Hauptort Sitten gestellt. Ganzer ist Ex-Feuerwehrmann und sitzt mittlerweile für die FDP in der Walliser Kantonsregierung und ist Vorsteher des Departements für Sicherheit, Institutionen und Sport.

Seine Antworten findest du hier im Video:

Video: watson/reto heimann, lucas zollinger

Mehr von den watson-Reporterinnen und -reportern vor Ort:

«Es gibt keine Worte, um diesen Horror zu beschreiben»

Und sämtliche weiteren, aktuellen News findest du im Liveticker:

Liveticker
«Wir können weder schlafen noch essen»: Wirt der Bar bricht sein Schweigen
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Wie du dich im Brandfall verhalten solltest
1 / 5
Wie du dich im Brandfall verhalten solltest

Der Brand in Crans-Montana macht deutlich, wie schnell sich gefährliche Situationen entwickeln können

Um im Ernstfall richtig zu reagieren, ist ein grundlegendes Wissen entscheidend. Damit du in Zukunft das nötige Know-how dafür besitzt, haben wir dir einen Überblick über die wichtigsten Verhaltensregeln im Brandfall zusammengetragen.

 ... Mehr lesen
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Es ist einfach nur traurig» Schottische Touristin fühlt mit den Familien mit
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
1 Kommentar
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
1
Seline wollte 1 Klimmzug schaffen – das Resultat ist ... naja, schau selbst 🙃
«Ist das nicht bitz cringe?» meinte unser Patrick Toggweiler, als wir die Kontrahenten für Seline Meiers Klimmzug-Challenge zusammensuchten. Denn ihr Jahresvorsatz 2025 war ein einziger Klimmzug.
Zur Story