Walliser Sicherheitschef sagt: «Für Kontrollen sind Gemeinden zuständig»
Auch zwei Tage nach der Brandkatastrophe, bei der nach aktuellem Stand 40 Menschen ihr Leben verloren haben, hängt eine Frage bleischwer über Crans-Montana:
Wie konnte es bloss so weit kommen?
watson hat sich in Crans-Montana umgehört – und dabei gehört, dass eine Brandkatastrophe wie in der Bar Le Constellation auch in anderen Wirtschaften und Etablissements hätte geschehen können.
Wurden im Wallis die Brandschutzbestimmungen und -kontrollen vernachlässigt? Gab es genügend Fluchtwege, waren sie breit genug? Und: Wer trägt die Verantwortung dafür, die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen zu kontrollieren?
Diese Fragen hat watson Stéphane Ganzer nach einer Pressekonferenz im Walliser Hauptort Sitten gestellt. Ganzer ist Ex-Feuerwehrmann und sitzt mittlerweile für die FDP in der Walliser Kantonsregierung und ist Vorsteher des Departements für Sicherheit, Institutionen und Sport.
Seine Antworten findest du hier im Video: