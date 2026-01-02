Video: watson/reto heimann, lucas zollinger

Walliser Sicherheitschef sagt: «Für Kontrollen sind Gemeinden zuständig»

Das Wallis, die Schweiz und die Welt fragen sich: Wie konnte es zur Brandkatastrophe von Crans-Montana kommen? watson hat beim Walliser Staatsrat für Sicherheit nachgefragt.

Auch zwei Tage nach der Brandkatastrophe, bei der nach aktuellem Stand 40 Menschen ihr Leben verloren haben, hängt eine Frage bleischwer über Crans-Montana:

Wie konnte es bloss so weit kommen?

watson hat sich in Crans-Montana umgehört – und dabei gehört, dass eine Brandkatastrophe wie in der Bar Le Constellation auch in anderen Wirtschaften und Etablissements hätte geschehen können.

Wurden im Wallis die Brandschutzbestimmungen und -kontrollen vernachlässigt? Gab es genügend Fluchtwege, waren sie breit genug? Und: Wer trägt die Verantwortung dafür, die Einhaltung der Brandschutzbestimmungen zu kontrollieren?

Diese Fragen hat watson Stéphane Ganzer nach einer Pressekonferenz im Walliser Hauptort Sitten gestellt. Ganzer ist Ex-Feuerwehrmann und sitzt mittlerweile für die FDP in der Walliser Kantonsregierung und ist Vorsteher des Departements für Sicherheit, Institutionen und Sport.

Seine Antworten findest du hier im Video:

Video: watson/reto heimann, lucas zollinger

