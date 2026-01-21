Nebel-4°
Champions League: Marseille gegen Liverpool live im Stream und Ticket

Zur Pause führt Liverpool nach einem frechen Freistosstor von Szoboszlai + Barça mit Mühe

21.01.2026, 17:4521.01.2026, 21:50
Inhaltsverzeichnis
Marseille – Liverpool (Liveticker)Karabach Agdam – Eintracht Frankfurt 3:2Galatasaray Istanbul – Atlético Madrid 1:1Die Tabelle

Marseille – Liverpool (Liveticker)

Karabach Agdam – Eintracht Frankfurt 3:2

Eintracht Frankfurt verliert bei Karabach Agdam mit 3:2 und verpasst definitiv die K.o.-Phase der Königsklasse. Die Aserbaidschaner überraschen weiterhin und können weiterhin vom Weiterkommen träumen. Es ist für Karabach bereits der dritte Sieg in der Ligaphase.

Das erste Spiel nach der Entlassung von Dino Toppmöller endete mit einer weiteren Enttäuschung. Ohne den Schweizer Aurèle Amenda machten die in diesem Jahr noch sieglosen Frankfurter zunächst aus einem 0:1 ein 2:1, bevor Aserbaidschans Meister durch Tore von Camilo Duran (80.) und Bahlul Mustafazada (94.) seinerseits die Wende schaffte.

Qarabag&#039;s players celebrate their side&#039;s first goal scored by Camilo Duran, second left, during the Champions League opening phase soccer match between Qarabag and Eintracht Frankfurt in Bak ...
Karabach gelingt in der Champions League die nächste Überraschung.Bild: keystone

Geleitet wurde das Spiel in Baku vom Schweizer Referee Sandro Schärer, der den Deutschen in der 76. Minute nach einem Foul des späteren Matchwinners Mustafazada einen Penalty zusprach, den Fares Chaibis zum 2:1 verwertete.

Galatasaray Istanbul – Atlético Madrid 1:1

Galatasaray macht mit dem 1:1-Unentschieden gegen Atléetico Madrid einen grossen Schritt in Richtung K.o.-Phase. Die Türken zeigten eine kämpferische Leistung und nur wegen einer Glanzparade von Atlético-Torhüter Jan Oblak verpasste «Gala» den Sieg.

Dabei startete die Partie überhaupt nicht gut für den Gastgeber. Bereits nach vier Minuten jubelten die Gäste aus Madrid dank Giuliano Simeone über das 1:0. Auch den zweiten Treffer erzielte Atlético, allerdings stolperte Marcos Llorente den Ball in das eigene Tor.

epa12668380 Victor Osimhen (C) of Galatasaray jumps to head the ball during the UEFA Champions League match between Galatasaray SK and Atletico Madrid, in Istanbul, Turkey, 21 January 2026. EPA/TOLGA ...
Atlético Madrid muss sich bei Galatasaray mit einem Unentschieden zufriedengeben.Bild: keystone

Die Tabelle

«Eine Welle nicht richtig erwischt»: Lothar Matthäus muss nach Ski-Unfall operiert werden
Er schwingt die Champions League Flagge wie kein anderer
