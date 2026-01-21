Nebel-5°
Champions League: Liverpool gewinnt bei Marseille – Bayern ist weiter

epa12669064 Cody Gakpo (C) of Liverpool FC celebrates with his teammates after scoring the 0-3 goal during the UEFA Champions League soccer match between Olympique Marseille and Liverpol FC, in Marsei ...
Liverpool siegt gegen Olympique Marseille.Bild: keystone

Liverpool gewinnt bei Marseille + Barça siegt nach Fehlstart + Bayern im Achtelfinal

21.01.2026, 17:4521.01.2026, 23:20
Inhaltsverzeichnis
Marseille – Liverpool 0:2 Bayern München – Union Saint-Gilloise 2:0 Slavia Prag – Barcelona 2:4Juventus Turin – Benfica Lissabon 2:0Atalanta Bergamo – Atletic Bilbao 2:3Newcastle United – PSV Eindhoven 3:0Chelsea – Paphos 1:0Karabach Agdam – Eintracht Frankfurt 3:2Galatasaray Istanbul – Atlético Madrid 1:1Die Tabelle

Marseille – Liverpool 0:2

Liverpool gewinnt bei der Rückkehr von Mohamed Salah mit 2:0 gegen Olympique Marseille. Der englische Meister war nach einer ausgeglichenen Startphase das klar bessere Team und jubelte nach 23 Minuten ein erstes Mal. Allerdings stand der vermeintliche Torschütze Hugo Ekitiké im Abseits.

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit erzielten die Reds dann doch noch ein reguläres Tor. Dominik Szoboszlai liess die Gäste nach einem Freistoss jubeln. Ganz frech schoss der 25-Jährige den Ball unter der aufspringenden Mauer durch. Ein Eigentor von Geronimo Rulli in der 72. Minute sorgte dann für die definitve Entscheidung.

Dominik Szoboszlai mit dem Freistosstor.Video: SRF

Durch den Sieg rückt Liverpool auf den vierten Platz vor und kann sich mit einem weiteren «Dreier» gegen Karabach Agdam am nächsten Mittwoch direkt für den Achtelfinal qualifizieren.

Marseille - Liverpool 0:3 (0:1)
SR Vincic (SLO).
Tore: 45. Szoboszlai 0:1. 72. Rulli (Eigentor) 0:2. 92. Gakpo 0:3.
Bemerkungen: Marseille ohne Garcia (nicht im Aufgebot).

Bayern München – Union Saint-Gilloise 2:0

Bayern München sichert sich in der Champions League vorzeitig den Platz in den Top 8 und damit den direkten Einzug in die Achtelfinals.

Harry Kane sorgte beim 2:0-Heimsieg gegen Union Saint-Gilloise mit einem Doppelpack in der Startviertelstunde der zweiten Halbzeit für die Highlights im Spiel von Bayern München und machte eine schwache erste Hälfte der Deutschen vergessen. Zuerst traf der Engländer mit dem Kopf nach Eckball und erhöhte vier Minuten später mittels Penalty, den er selber provoziert hatte, auf 2:0. Obwohl keine zehn Minuten später Bayerns Verteidiger Min-Jae Kim mit Gelb-Rot vom Platz flog, bekundete der FC Bayern keine Mühe mehr mit den Belgiern.

epa12669029 Harry Kane of Bayern Munich reacts during the UEFA Champions League soccer match between Bayern Munich and Union SG in Munich, Germany, 21 January 2026. EPA/RONALD WITTEK
Harry Kane verschoss mal wieder einen Elfmeter.Bild: keystone

Die Gastgeber kamen dem dritten Treffer sogar ganz nahe, als Kane in der 81. Minute zum zweiten Mal zu einem Penalty antreten konnte, doch der Stürmer vergab für einmal und bleibt vorerst bei 34 Toren (in 29 Saisonspielen). Wie seine Torquote lässt sich auch seine Elfmeter-Bilanz trotz des Fehlschusses am Mittwochabend sehen. Seit Kane bei Bayern München spielt, hat er 29 von 31 Elfmeter verwertet.

Bayern München - Union Saint-Gilloise 2:0 (0:0)
SR Obrenovic (SLO).
Tore: 53. Kane 1:0. 56. Kane (Penalty) 2:0.
Bemerkungen: Union Saint-Gilloise ohne Giger. 63. Gelb-Rote Karte gegen Kim (Bayern München). 81. Kane verschiesst Penalty.

Slavia Prag – Barcelona 2:4

Zu einem wichtigen Sieg kam Barcelona. Der spanische Meister machte bei Slavia Prag nach der Pause (2:2) den Sieg klar. Dani Olmo und Robert Lewandowski trafen zum 4:2.

Die Partie startete alles andere als gut für die Katalanen. In der 10. Minute erzielte Vasil Kusej den überraschenden Führungstreffer für die Tschechen. Fermin drehte die Partie noch vor der Pause mit einem Doppelpack. In der 44. Minute konnten die Tschechen aber erneut jubeln als Lewandowski den Ball in das eigene Tor köpfte.

epa12668895 Barcelona&#039;s Robert Lewandowski reacts after scoring an own goal to make it 2-2 during the UEFA Champions League match between SK Slavia Praha and FC Barcelona, in Prague, Czechia, 21 ...
Robert Lewandowski unterlief gegen Slavia Prag ein Eigentor.Bild: keystone

Slavia Prag - Barcelona 2:4 (2:2)
SR Kavanagh (ENG).
Tore: 10. Kusej 1:0. 34. Lopez 1:1. 42. Lopez 1:2. 44. Lewandowski (Eigentor) 2:2. 63. Olmo 2:3. 70. Lewandowski 2:4.

Juventus Turin – Benfica Lissabon 2:0

Zum zweiten Mal hintereinander gewinnt Juventus Turin in der Champions League und steht sicher in der K.o.-Phase. Das Skore eröffnete Khephren Thuram in der 55. Minute. Weniger als zehn Minuten später erhöhte der US-Amerikaner Weston McKennie auf 2:0. Kurz vor dem Ende hätte es nochmals spannend werden können, doch Benfica-Stürmer Evangelos Pavlidis verschoss einen Elfmeter deutlich.

Die Portugiesen mit Star-Trainer José Mourinho brauchen am letzten Spieltag einen Sieg gegen Real Madrid und müssen auch noch auf Schützenhilfe hoffen. Aktuell ist Benfica zwei Zähler hinter dem wichtigen 24. Platz.

Benfica&#039;s head coach Jose Mourinho hugs his player Nicolas Otamendi at the end of the Champions League opening phase soccer match between Juventus and SL Benfica in Turin, Italy, Wednesday, Jan. ...
Für José Mourinho und Benfica Lissabon sieht es nicht gut aus.Bild: keystone

Juventus Turin - Benfica Lissabon 2:0 (0:0)
SR Gözübüyük (NED).
Tore: 55. Thuram 1:0. 64. McKennie 2:0.
Bemerkungen: 81. Pavlidis (Benfica) verschiesst Penalty.

Atalanta Bergamo – Atletic Bilbao 2:3

Atletic Bilbao dreht gegen Atalanta Bergamo die Partie und kann sich vor dem letzten Spieltag realistische Chancen auf ein Weiterkommen ausrechnen. Innerhalb von 16 Minuten erzielte Bilbao gleich drei Trefffer. Zuvor Durch den Sieg sind die Basken nun in die Top 24 vorgestossen. Zuvor blieben sie in der Champions League drei Spiele hintereinander ohne Treffer.

Trotz Niederlage kann Atalanta sich immer noch direkt für den Achtelfinal qualifizieren. Dafür braucht es gegen Union Saint-Giloise aber einen Sieg.

Atalanta Bergamo - Athletic Bilbao 2:3 (1:0)
SR Makkelie (NED).
Tore: 16. Scamacca 1:0. 58. Guruzeta 1:1. 70. Serrano 1:2. 74. Navarro 1:3. 88. Krstovic 2:3.

Newcastle United – PSV Eindhoven 3:0

Newcastle United schlägt PSV Eindhoven und kämpft am letzten Spieltag gegen Paris Saint-Germain um das direkte Achtelfinal-Ticket. Das erste Tor des Spiels erzielte Yoane Wissa bereits in der achten Spielminute. Für den 29-Jährigen ist es der erste Champions-League-Treffer seiner Karriere. Eindhoven muss in der letzten Runde wohl gegen Bayern München gewinnen, um die K.o.-Phase zu erreichen.

epa12668807 Bruno Guimaraes (C) of Newcastle carries the ball forward during the UEFA Champions League match between Newcastle United and PSV Eindhoven, in Newcastle, Britain, 21 January 2026. EPA/ADA ...
Newcastle liess Eindhoven keine Chance.Bild: keystone

Newcastle - PSV Eindhoven 3:0 (2:0)
SR Siebert (GER).
Tore: Wissa 1:0. 30. Gordon 2:0. 65. Barnes 3:0.
Bemerkungen: Newcastle ohne Schär (verletzt).

Chelsea – Paphos 1:0

Bis in die 77 Minute mussten sich die Fans an der Stamford Bridge gedulden bis Moisés Caicedo das erlösende 1:0 für Chelsea erzielte. Die «Blues» rücken durch den Sieg gegen Paphos auf den achten Platz vor und können sich mit einem Sieg gegen Napoli am nächsten Mittwoch direkt für das Achtelfinal qualifizieren.

Chelsea - Pafos 1:0 (0:0)
SR Lambrechts (BEL).
Tor: 78. Caicedo 1:0.

Karabach Agdam – Eintracht Frankfurt 3:2

Eintracht Frankfurt verliert bei Karabach Agdam mit 3:2 und verpasst definitiv die K.o.-Phase der Königsklasse. Die Aserbaidschaner überraschen weiterhin und können weiterhin vom Weiterkommen träumen. Es ist für Karabach bereits der dritte Sieg in der Ligaphase.

Das erste Spiel nach der Entlassung von Dino Toppmöller endete mit einer weiteren Enttäuschung. Ohne den Schweizer Aurèle Amenda machten die in diesem Jahr noch sieglosen Frankfurter zunächst aus einem 0:1 ein 2:1, bevor Aserbaidschans Meister durch Tore von Camilo Duran (80.) und Bahlul Mustafazada (94.) seinerseits die Wende schaffte.

Qarabag&#039;s players celebrate their side&#039;s first goal scored by Camilo Duran, second left, during the Champions League opening phase soccer match between Qarabag and Eintracht Frankfurt in Bak ...
Karabach gelingt in der Champions League die nächste Überraschung.Bild: keystone

Geleitet wurde das Spiel in Baku vom Schweizer Referee Sandro Schärer, der den Deutschen in der 76. Minute nach einem Foul des späteren Matchwinners Mustafazada einen Penalty zusprach, den Fares Chaibis zum 2:1 verwertete.

Karabach Agdam - Eintracht Frankfurt 3:2 (1:1)
SR Schärer (SUI).
Tore: 4. Duran 1:0. 11. Urun 1:1. 78. Chaibi (Penalty) 1:2. 80. Duran 2:2. 94. Mustafazada 3:2.
Bemerkungen: Eintracht Frankfurt ohne Amenda (Ersatz).

Galatasaray Istanbul – Atlético Madrid 1:1

Galatasaray macht mit dem 1:1-Unentschieden gegen Atléetico Madrid einen grossen Schritt in Richtung K.o.-Phase. Die Türken zeigten eine kämpferische Leistung und nur wegen einer Glanzparade von Atlético-Torhüter Jan Oblak verpasste «Gala» den Sieg.

Dabei startete die Partie überhaupt nicht gut für den Gastgeber. Bereits nach vier Minuten jubelten die Gäste aus Madrid dank Giuliano Simeone über das 1:0. Auch den zweiten Treffer erzielte Atlético, allerdings stolperte Marcos Llorente den Ball in das eigene Tor.

epa12668380 Victor Osimhen (C) of Galatasaray jumps to head the ball during the UEFA Champions League match between Galatasaray SK and Atletico Madrid, in Istanbul, Turkey, 21 January 2026. EPA/TOLGA ...
Atlético Madrid muss sich bei Galatasaray mit einem Unentschieden zufriedengeben.Bild: keystone

Galatasaray Istanbul - Atlético Madrid 1:1 (1:1)
SR Kovacs (ROU).
Tore: 4. Simeone 0:1. 20. Llorente (Eigentor) 1:1.

Die Tabelle

«Eine Welle nicht richtig erwischt»: Lothar Matthäus muss nach Ski-Unfall operiert werden
Auf Facebook teilenAuf X teilen
