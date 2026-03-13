Der SC Bern kann seine Hypothek in Biel spät noch verkleinern. Bild: keystone

Diese Szene könnte Biel das Weiterkommen in den Play-Ins kosten

Der SC Bern war auf dem Weg zu einem desolaten Ausscheiden in den Play-Ins gegen Biel, da rettete ihm eine Bieler Challenge womöglich den Kragen.

Adrian Bürgler

Im Play-In-Hinspiel zwischen dem EHC Biel und dem SC Bern schien bereits eine Vorentscheidung für die ganze Affiche gefallen zu sein. Wir schrieben die 47. Minute, Toni Rajala hatte gerade das 4:1 für die Bieler erzielt. Da der Treffer in doppelter Überzahl fiel, konnten die Seeländer weiterhin im Powerplay agieren. Der SCB schien auseinanderzufallen. Topskorer Victor Ejdsell kassierte keine Minute später eine nächste unnötige Strafe wegen eines Hakens in der offensiven Zone.

Biel powerte in Überzahl weiter und verpasste das 5:1 mehrmals nur knapp. Eine Viertoreführung wäre wohl der definitive Todesstoss für den SCB gewesen, schafften es die Berner in dieser Saison doch überhaupt nur elf Mal mehr als drei Tore zu schiessen. Doch es kam anders. In der 54. Minute traf Romain Loeffel mit einem satten Abschluss vom oberen Rand des Bullykreises zum 2:4 für die Gäste.



Aber Moment! Die Bieler nahmen eine Coach's Challenge, weil sie eine Torhüterbehinderung vermuteten. Tatsächlich war SCB-Center Emil Bemström direkt vor dem Treffer vor EHCB-Goalie Harri Säteri platziert. Die Schiedsrichter studierten das Video.

Die Szene im Video: Links kannst du den Moment der Schussabgabe mit Bemströms position vor dem Tor vergleichen. quelle: mysports/national league

Es war eine knappe Angelegenheit. Es gab sicher einen Moment, in dem Bemström sich im Torraum befand und auch Biels Goalie Säteri berührte. Bis zur Schussabgabe Loeffels schien er aber wieder mit beiden Schlittschuhen ausserhalb des Torraums zu stehen. Die Unparteiischen Mikko Kaukokari und Miroslav Stolc entschieden, dass die Beweislage unzureichend war, um den Entscheid auf dem Eis (korrektes Tor) umzustossen.

Hat Bemström Goalie Säteri behindert?

So blieb das Tor zum 2:4 der Stadtberner nicht nur bestehen – die Bieler erhielten aufgrund der missglückten Coach's Challenge auch noch eine Strafe. Im folgenden Powerplay traf der SCB erneut, Hardy Häman Aktell verkürzte auf 3:4. Statt drei oder gar vier Tore Vorsprung nimmt Biel nun also nur ein Polster von einem Treffer ins Rückspiel vom Samstag in Bern.

Mit dem heimischen Publikum im Rücken ist es dem SCB durchaus zuzutrauen, dass er die Wende gegen Biel komplettiert und dann gegen den Verlierer zwischen den SCRJ Lakers und Zug (2:5) um die Playoff-Teilnahme spielt. Dem EHC Biel hingegen droht eine Szene, in der Millimeter und Sekundenbruchteile entschieden, die Saison zu kosten. (abu)