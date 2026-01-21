Lothar Matthäus hat sich bei einem Ski-Unfall verletzt. Bild: www.imago-images.de

«Eine Welle nicht richtig erwischt»: Lothar Matthäus muss nach Ski-Unfall operiert werden

Sorge um Lothar Matthäus: Der Weltmeister ist beim Skifahren in Österreich gestürzt. Das hat auch Konsequenzen für einen Einsatz als TV-Experte.

Am Donnerstag sollte Lothar Matthäus eigentlich bei RTL als TV-Experte im Einsatz sein. In der Europa League trifft der VfB Stuttgart auf die AS Rom. Doch der Ex-Fussballer wird nicht vor der Kamera stehen können.

Der Grund: Matthäus muss sich einer Operation an seiner rechten Schulter unterziehen. Wie die «Bild» berichtet, ist der 64-Jährige nämlich beim Skifahren im österreichischen Oberlech am Arlberg gestürzt. Seine Freundin, mit der er im Kurzurlaub war, habe ihn nach dem Unfall nach München gefahren, wo der ehemalige Nationalmannschaftsarzt Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt nach einer MRT-Untersuchung dann die Diagnose stellte. Demnach habe sich Matthäus einen doppelten Bänderriss zugezogen.

Aktuell arbeitet Matthäus als TV-Experte. Bild: www.imago-images.de

Dem Bericht nach überwies Müller-Wohlfahrt den Weltmeister von 1990 in der Folge an einen Schulterspezialisten. Bei diesem wird Matthäus nun operiert.

Matthäus über Unfall: «Eine Welle nicht richtig erwischt»

Doch wie kam es überhaupt zu dem Unfall? Matthäus erklärte der «Bild»: «Es war die letzte Abfahrt am letzten Urlaubstag. Die Piste war eisig und wellig.» Er habe sich bereits auf das Mittagessen auf der Hütte gefreut, da sei er auf einmal auf die rechte Seite gestürzt. «Eine Welle habe ich nicht richtig erwischt, die Ski haben verkantet.» Das Problem sei das Eis gewesen, sagte der ehemalige Star des FC Bayern. «Wenn dort Pulverschnee gewesen wäre, wäre wahrscheinlich nichts passiert.»

Matthäus erklärte zudem, sich auf der rechten Seite auch noch die Rippen geprellt zu haben, bezeichnete dies als «natürlich schmerzhaft». Insgesamt gehe es ihm aber gut. «Wichtig ist jetzt die schnelle OP, die wohl kein grosser Eingriff ist. Danach, denke ich, kann ich bald wieder arbeiten.»

Das Stuttgarter Spiel gegen Rom kommt für ihn aber zu früh. Sein nächster möglicher Einsatz als Experte wäre am Samstag für den Pay-TV-Sender Sky. Dann trifft im Topspiel Union Berlin auf Borussia Dortmund. (riz/tonline)