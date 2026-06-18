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WM-Debütant Usbekistan trifft auf Kolumbiens Star-Offensive – geht das gut?

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Erstmals in seiner Geschichte konnte sich Usbekistan für eine Fussball-Weltmeisterschaft qualifizieren. Zum Auftakt geht es für den krassen Aussenseiter, für den abgesehen von Manchester Citys Abduqodir Xusanov ausschliesslich unbekannte Namen spielen, gegen Kolumbien. Die Südamerikaner sind gerade in der Offensive stark aufgestellt: Bayern-Star Luis Diaz stürmt neben Spielmacher James Rodriguez, der mittlerweile in der MLS bei Minnesota unter Vertag steht, und Mittelstürmer Luis Suarez von Sporting Lissabon.

Ein Sieg ist für die Südamerikaner in Mexiko-Stadt eigentlich Pflicht. Das Spiel siehst du hier ab 4 Uhr (Schweizer Zeit) im Liveticker und im SRF-Stream.