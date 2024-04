Super League live: FCSG – FC Luzern im Strichkampf im Ticker

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990

Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990

44 geniale Aprilscherze, die deine Kollegen in den Wahnsinn treiben

Wer mehr verdient, soll mehr zahlen – Mehrheit will die Krankenkassen-Revolution

In der Nacht auf Sonntag drehen wir wieder an den Uhren – warum wir das immer noch tun

Düsteres «Spiel»: In New York werden Frauen auf offener Strasse willkürlich geschlagen

Heftige Sturmböen erfassen Sessel in Cervinia (IT) bei Zermatt

Lebhafter Klassiker zwischen dem FCB und dem FCZ endet ohne Sieger

Basel und der FC Zürich teilen auch im dritten Duell der Saison die Punkte. Im Klassiker der Super League agiert der personell gebeutelte FCB effizient. Der FCZ trifft beim 2:2 zweimal nach Cornern.

In der munteren Partie ging der FCZ bereits in der 6. Minute durch einen wuchtigen Kopfball von Lindrit Kamberi in Führung. Bis zur Pause drehten Leon Avdullahu mit einem sehenswerten Schlenzer und Anton Kade mit einem platzierten Schuss aus spitzem Winkel das Spiel.