Liverpool ist der lachende Dritte am Ostersonntag. Bild: keystone

Kein Sieger zwischen ManCity und Arsenal – Liverpool profitiert

Manchester City und Arsenal spielen im Spitzenkampf der Premier League 0:0 unentschieden – und Liverpool ist damit neuer Leader.

Mehr «Sport»

Manchester City – Arsenal 0:0

Manchester City mit dem wenig beschäftigten Schweizer Manuel Akanji erspielte sich gegen Arsenal zwar eine klare Feldüberlegenheit und fast drei Viertel Ballbesitz, jedoch kaum klare Torchancen. Den Angriffen fehlten die Durchschlagskraft und das Überraschungsmoment, nur ein Abschluss fand tatsächlich den Weg aufs Tor.

In den Schlussminuten brauchte es Akanji dann aber doch noch, um Gabriel Martinelli an einem gefährlichen Abschluss zu hindern. Dennoch waren die Gunners am Ende mit dem 0:0 gut bedient. Sie mussten in der Liga zum ersten Mal in diesem Jahr und nach acht Siegen in Folge wieder einmal Punkte abgeben. City blieb zuhause erstmals in dieser Saison ohne Torerfolg.

Manchester City - Arsenal 0:0

Bemerkungen: Manchester City mit Akanji.

Liverpool – Brighton 2:1

Lachender Dritter war Liverpool, das gegen Brighton schon nach weniger als zwei Minuten in Rückstand geriet. Auch ohne die verletzten Stürmer Diogo Jota und Darwin Nuñez sowie Goalie Alisson korrigierten die Reds den Fehlstart dank Treffern von Luis Diaz nach einer knappen halben Stunde und Mo Salah in der 65. Minute. Es war der 300. Sieg von Jürgen Klopp als Trainer von Liverpool.

Die letzten neun Runden in der Premier League versprechen mit drei Meisterkandidaten innert drei Punkten Hochspannung bis zum Schluss.

Liverpool - Brighton 2:1 (1:1)

Tore: 2. Welbeck 0:1. 27. Diaz 1:1. 65. Salah 2:1. (abu/sda)