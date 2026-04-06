recht sonnig16°
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

Super League: GC trifft im Abstiegskampf auf Sion – im Liveticker

Liveticker

GC braucht im Abstiegskampf dringend Punkte – gelingt das gegen Sion?

06.04.2026, 13:00

Das Wichtigste in Kürze:

  • Zum Abschluss der 32. Runde steht am Ostermontag der erste Thun-Verfolger FC St. Gallen unter Druck. Die Ostschweizer möchten im Heimspiel gegen den FC Zürich (16.30 Uhr) zwingend von der Niederlage des Leaders profitieren.
  • Im Tabellenkeller kämpfen die Grasshoppers ab 14 Uhr im Heimspiel gegen den FC Sion um wichtige Zähler gegen die drohende Barrage.
  • Komplettiert wird der Spieltag um 16.30 Uhr mit dem sportlich bedeutungslosen Mittelfeld-Duell zwischen Servette und Luzern.
  • Mit watson bist du jederzeit live informiert. (abusda)

Die Tabelle

Die Torschützenliste

Top Players list provided by Sofascore
Mehr Fussball-Geschichten:
Urs Fischer serviert Ghackets mit Hörnli – und führt Mainz aus dem Keller
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990
1 / 36
Die Torschützenkönige in der Schweiz seit 1990
1989/90: Ivan Zamorano, FC St.Gallen, 23 Tore.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Dieser Comedian begeistert das Publikum – und das ohne ein Wort zu sagen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Inter Miami weiht neues Stadion ein – Messi wird besondere Ehre zuteil
Lionel Messi und seine Kollegen haben eine neue Heimat. Der MLS-Klub Inter Miami hat das Nu Stadium eröffnet.
Acht Jahre nach der Klubgründung ist Inter Miami in ein eigenes Stadion eingezogen. Zweieinhalb Jahre wurde gebaut, nun ist das Nu Stadium fertig. Gegen den Austin FC wurde es in der Nacht auf Sonntag (Schweizer Zeit) eröffnet – mit einem 2:2-Unentschieden.
Zur Story