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GC braucht im Abstiegskampf dringend Punkte – gelingt das gegen Sion?
Das Wichtigste in Kürze:
- Zum Abschluss der 32. Runde steht am Ostermontag der erste Thun-Verfolger FC St. Gallen unter Druck. Die Ostschweizer möchten im Heimspiel gegen den FC Zürich (16.30 Uhr) zwingend von der Niederlage des Leaders profitieren.
- Im Tabellenkeller kämpfen die Grasshoppers ab 14 Uhr im Heimspiel gegen den FC Sion um wichtige Zähler gegen die drohende Barrage.
- Komplettiert wird der Spieltag um 16.30 Uhr mit dem sportlich bedeutungslosen Mittelfeld-Duell zwischen Servette und Luzern.
- Mit watson bist du jederzeit live informiert. (abusda)