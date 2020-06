Eismeister Zaugg

Mehr alternder Rockstar als Bandengeneral – die erste Begegnung mit dem neuen SCB-Trainer

Don Nachbaur ist in Bern angekommen. Niemand weiss, ob der neue SCB-Trainer einen Wintermantel brauchen wird. Sicher ist aber eines: Die Unterhaltung wird grandios sein. Begegnung mit einem der Letzten seiner Art.

Der Schauplatz ist gut gewählt. SCB-Kommunikationsdirektor Christian Dick stellt seinen neuen Trainer nicht in einem Konferenzraum oder einem Sitzungszimmer vor. So wie es bei gewöhnlichen Klubs der Brauch ist. Er lädt die Fotografen, die Chronistinnen und Chronisten in den Tempel ein. Unten, wo sonst das Eisfeld ist, sind auf einer Hälfte die Gerätschaften aus dem Kraftraum für den täglichen Gebrauch aufgestellt. So wird der Abstand zwischen den schwitzenden SCB-Stars in Zeiten der …