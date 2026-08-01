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Super League: Basel gegen Lausanne live im Ticker

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Omlin mit der ersten Unsicherheit: Lausanne fordert den FC Basel

01.08.2026, 17:0001.08.2026, 18:01
  • In der 2. Runde der Super League kommt es am Samstagabend (20.30 Uhr) im Berner Oberland zum Kantonsderby zwischen Schweizer Meister Thun und den Young Boys. Beide Teams gehörten am vergangenen Wochenende zu den Auftaktsiegern.
  • Eröffnet wird der Spieltag mit den Duellen zwischen Zürich und Servette sowie Basel und Lausanne-Sport. Während Zürich und Servette nach Niederlagen in der ersten Runde auf den ersten Saisonsieg hoffen, strebt der FCB nach dem Auftakterfolg in Genf gegen den zweiten Super-League-Vertreter vom Lac Léman den zweiten Sieg an. Die Partien in Basel und Zürich beginnen um 18.00 Uhr. (riz/sda)

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