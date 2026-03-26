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Tonali verpasst das 1:0 für Italien – Nordirland früh stark unter Druck

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Das Wichtigste in Kürze:

Für den viermaligen Weltmeister Italien und 15 weitere Nationen aus Europa beginnen am Donnerstag die Playoffs um die letzten vier europäischen Startplätze für die Fussball-WM im Sommer.

Den auf 48 Teams aufgestockten Mega-Event in den USA, Mexiko und Kanada zu verpassen, käme für die Italiener einer sportlichen Katastrophe gleich.

Damit es für die «Azzurri» erstmals seit zwölf Jahren wieder mit einer WM-Teilnahme klappt, müssen sie sich im Halbfinalspiel in Bergamo gegen Nordirland durchsetzen und anschliessend den Sieger des Duells zwischen Wales und Bosnien-Herzegowina bezwingen.

Gelingt die Qualifikation, trifft das Team von Trainer Gennaro Gattuso an der WM in der Gruppe B auf die Schweiz, Co-Gastgeber Kanada und Katar.

Das Spiel beginnt um 20.45 Uhr. Mit watson bist du live dabei. (abu/sda)

Türkei – Rumänien 1:0

Die Türkei hat in den Playoffs die halbe Strecke Richtung WM 2026 geschafft. In Istanbul wird das Team von Nationalcoach Vincenzo Montella mit dem 1:0 seiner Favoritenrolle gegen Rumänien gerecht.

Das goldene Tor im Stadion von Besiktas Istanbul erzielte acht Minuten nach der Pause Aussenverteidiger Ferdi Kadioglu nach einem herrlichen Pass in die Tiefe von Arda Güler, dem 21-jährigen Spielmacher von Real Madrid.

Für die dritte WM-Teilnahme ihrer Geschichte müssen die Türken am Dienstag noch den Sieger aus der Partie Kosovo gegen die Slowakei auswärts schlagen. (abu/sda)