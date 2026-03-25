Martina Voss-Tecklenburg wechselte von der Schweizer Nati der Frauen zu Deutschland – davon profitiert der Verband fast acht Jahre später. Bild: DPA

Millionen-Spiel für die Nati: Dank ihr spielt die Schweiz gegen Deutschland

Martina Voss-Tecklenburg hat den Schweizer Frauenfussball wachgeküsst. Knapp acht Jahre nach ihrem Abgang als Nati-Trainerin beschert sie dem Fussballverband Einnahmen in Millionenhöhe. Weiss sie davon? Wir haben bei ihr nachgefragt.

François Schmid-Bechtel, Sebastian Wendel / ch media

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Granit Xhaka gegen Joshua Kimmich. Manuel Akanji gegen Nick Woltemade. Gregor Kobel gegen Oliver Baumann. Schweiz gegen Deutschland, kleiner Bruder gegen grossen Bruder. Und das vor ausverkauftem Haus im grössten Stadion des Landes – was für ein Fussball-Leckerbissen am Freitagabend im Basler St. Jakob-Park.

Dabei ist es keine einfache Geschichte, attraktive Gegner für ein Testspiel zu finden. Und häufig ist es auch eine Preisfrage. Sprich: Heimteams locken Gäste teilweise mit ziemlich hohen Gagen. Doch in dieser Hinsicht ist der Schweizer Verband (SFV) nicht bekannt dafür, jede Preistreiberei mitzugehen. Umso erstaunlicher ist, dass Deutschland am Freitag ohne Gegenleistung in Basel gegen unsere Nati antritt.

Am Freitag sind die deutschen Stars um Joshua Kimmich in Basel zu Gast. Bild: keystone

Der Grund, dass dieses Spiel zu Stande kommt, liegt fast acht Jahre zurück und hat einen Namen: Martina Voss-Tecklenburg. Die Frau, die unseren Frauenfussball wachgeküsst hat. Die Frau, die unsere Nati 2015 erstmals an eine WM und 2017 erstmals an eine EM geführt hat. Die Frau, deren Verdienste für den Schweizer Fussball nicht gross genug bewertet werden können. Wie gross diese sind, veranschaulichte sie einst gleich selbst: «Als ich Nationaltrainerin wurde, waren 3, 4 Schweizerinnen im Ausland engagiert. Als ich ging, waren es 16, 17.»

Eine Million Gewinn für die Schweiz

Dass die Nati am kommenden Dienstag in Oslo antritt, lassen sich die Norweger 70'000 Franken kosten. Deutschland hingegen fordert für das Gastspiel am Freitag vom SFV weder Reise- noch Hotelkosten ein. Auch vom Gewinn, den der SFV mit einer Million beziffert, muss dem Deutschen Fussballbund (DFB) nichts abgeben werden.

Zurück zu Voss-Tecklenburg: Als Steffi Jones im März 2018 als Nationaltrainerin der deutschen Frauen entlassen und Horst Hrubesch als Interimslösung vorgestellt wurde, konnte man bereits ahnen, dass der DFB eine «feindliche» Übernahme in der Schweiz plant. Einerseits, weil Voss-Tecklenburg eine Legende des deutschen Fussballs (viermalige Europameisterin) ist, andererseits, weil sie als Trainerin in der Schweiz vorzügliche Arbeit geleistet hat.

Bei der Schweizer Nati leistete Voss-Tecklenburg sehr gute Arbeit. Bild: KEYSTONE

«Mit der Anfrage des DFB haben damals wahrscheinlich alle gerechnet», erinnert sich Voss-Tecklenburg. «Als sie eintraf, hat sich der Schweizer Verband keine Sekunde lang quergestellt. Wir gingen im totalen Frieden auseinander.» Ein Frieden, der wohl auch dadurch begünstigt wurde, weil sich der DFB bereit erklärt hat, für ein Testspiel der Männer gratis und franko in der Schweiz anzutreten. Schliesslich wechselt Voss-Tecklenburg im Herbst 2018 aus einem laufenden Vertrag in ihre Heimat zurück.

Keine Einladung für das eigene Vermächtnis

Als wir Voss-Tecklenburg konfrontieren, dass dieses Spiel, quasi ihr Vermächtnis, nun vor der Tür steht, reagiert sie überrascht: «Was, diese Partie hat noch nicht stattgefunden? Ich hatte das nicht mehr auf dem Radar. In die direkten Verhandlungen zwischen DFB und SFV war ich nicht involviert. Im Nachhinein habe ich aber von der Vereinbarung für ein Testspiel erfahren und fand das eine smarte Lösung.»

Frau Voss-Tecklenburg, haben Sie vom SFV eine Einladung für das Spiel erhalten?

«Nein, das habe ich nicht. Ich könnte es mir jetzt zeitlich auch nicht mehr einrichten, nach Basel zu fahren. Über eine Einladung hätte ich mich aber sehr gefreut.»

Ist Ihnen bewusst, dass die Schweizer mit diesem Spiel eine Million Franken einnehmen? Quasi eine verspätete Ablösesumme für Ihren Weggang kassieren?

«Cool, kriege ich was davon ab? Nein, im Ernst. Das ist eine tolle Sache und ich würde mir wünschen, dass ein Grossteil von diesem Geld in den Frauenfussball fliessen würde. Ich mache mir keine grossen Sorgen darüber, dass der Frauenfussball in der Schweiz nicht genügend gefördert wird. Schliesslich war der neue Präsident Peter Knäbel zu meiner Zeit als technischer Direktor ein grosser Förderer des Frauenfussballs. Er war der erste Mann im SFV, der sich unsere Spiele regelmässig angeschaut hat.»

Burnout: Oder das schlimme Ende als Nationaltrainerin

Nach ihrem Wechsel nach Deutschland brachte Voss-Tecklenburg die DFB-Frauen schnell wieder in die Spur. An der WM 2019 erreichte man den Viertelfinal. Und bei der darauffolgenden EM wurde Deutschland erst in der Verlängerung des Finals von den Gastgeberinnen aus England gestoppt.

Danach kam der grosse Knick im Leben von Voss-Tecklenburg. Sowohl privat als auch beruflich. An der WM 2023 in Australien und Neuseeland schied Deutschland bereits in der Vorrunde aus. Wochen später liess der DFB verlauten, Voss-Tecklenburg sei erkrankt. Nachdem bekannt geworden war, dass sie zwei Vorträge bei Berufsverbänden gehalten hatte, wurde am 22. Oktober 2023 mitgeteilt, dass Voss-Tecklenburg sich seit zwei Wochen im Erholungsurlaub befinde. Am 4. November 2023 wurde die Vertragsauflösung vom DFB verkündet.

Als Nationaltrainerin Deutschlands erlebte Voss-Tecklenburg ein unrühmliches Ende. Bild: fxp-fr-sda-rtp

Darüber hinaus gerät auch ihr 19 Jahre älterer Mann Hermann Tecklenburg in die Schlagzeilen. Er soll als Mäzen des SV Straelen Spieler, Trainer und Funktionäre des Vereins bezahlt haben – ohne die vorgeschriebenen Sozialabgaben und Beiträge zu bezahlen. Das Gericht verurteilt ihn zu einem Jahr und 10 Monaten auf Bewährung. Ausserdem musste er mit seinem Bauunternehmen Insolvenz beantragen.

Um Martina Voss-Tecklenburg, 58, wird es ruhig. Sie zieht sich aus dem öffentlichen Leben zurück, erholt sich, reflektiert. Wie blickt sie heute auf ihr Ende beim DFB zurück? «Der DFB und ich hätten uns ein anderes Ende gewünscht, weil wir eine hohe Wertschätzung füreinander haben. Aber es hat aus unterschiedlichsten Gründen nicht geklappt. Unter anderem, weil ich komplett zusammengebrochen bin.»

Wäre das alles vermeidbar gewesen? «Ja, wenn ich nicht so schwer erkrankt wäre und besser hätte kommunizieren können. Aber glauben Sie mir, ich bin mit allem total fein. Auch wenn man mir der DFB nicht die Möglichkeit gegeben hat, gemeinschaftlich einen anderen Weg zu finden.»

Warum es nicht zu einem Comeback in der Schweiz gekommen ist

Als im Sommer die EM in der Schweiz stattfindet, taucht auch Martina Voss-Tecklenburg wieder häufiger in der Öffentlichkeit auf. Und als sich abzeichnet, dass es zu einer Trennung von Nati-Trainerin Pia Sundhage kommen könnte, wird Voss-Tecklenburg als mögliche Nachfolgerin gehandelt. Auch, weil sie ihre Bereitschaft für Gespräche öffentlich deponiert.

Bei der EM in der Schweiz war Martina Voss-Tecklenburg regelmässig in der Öffentlichkeit zu sehen. Bild: www.imago-images.de

Doch so weit kommt es nicht. Der SFV engagiert den Spanier Rafel Navarro. «Es hätte mich gereizt, dieses Team nochmals zu trainieren. Aber es gab nie eine Anfrage.»

Sind Sie enttäuscht darüber?

«Ich bin weit davon entfernt, dass mich noch irgendetwas grossartig enttäuscht. Klar, ich kann mir gut vorstellen, auf die Trainerbank zurückzukehren. Angebote gab es. Aber die kamen alle aus dem weit entfernten Ausland. Das war mit der privaten Situation nicht vereinbar. Ich kann mir aber auch vorstellen, in anderer Funktion in den Fussball zurückzukehren.»

Wie geht es Ihnen heute?

«Total gut. Ich habe ein halbes bis Dreivierteljahr gebraucht, um alles zu verarbeiten, mich zu sortieren und zu fragen, was ich noch im Leben erreichen will. Ich führe ein gutes und glückliches Leben, bin seit vier Jahren Oma. Ich führe eine Fussballschule, bin im Aufsichtsrat von Fortuna Düsseldorf und Expertin für TV-Stationen. Ich habe keine Langeweile und bin offen für spannende Projekte.»