An der Fussball-WM wird auch im SoFi-Stadium gespielt. Bild: keystone

Preise sind noch nicht bekannt: FIFA kündigt die letzte Verkaufsphase für WM-Tickets an

Die Fifa eröffnet Fussballfans eine weitere Gelegenheit, Karten für die Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko zu erwerben.

Jan Schultz / t-online

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In etwas mehr als zwei Monaten beginnt die WM 2026. Der Andrang auf die Tickets ist trotz der Lage in den USA und Mexiko enorm, laut FIFA sind Anfragen in Millionenhöhe eingegangen. Viele Bewerber erhielten dabei eine Absage. Vom 1. April an haben Fans aber noch einmal die Chance, Karten für das Grossereignis zu erwerben.

Dann beginnt die vierte und letzte Verkaufsphase, wie die FIFA am Mittwochabend per Pressemitteilung informierte. Der allgemeine Kartenverkauf startet um 17 Uhr und erfolgt über die Ticketseite der FIFA Die Phase läuft bis zum Ende der Weltmeisterschaft. Tickets werden «weiterhin fortlaufend freigegeben, darunter möglicherweise auch Tickets für Spiele am jeweiligen Tag», teilte der Weltverband mit.

Donald Trump hat sein Ticket von Gianni Infantino bereits erhalten. Bild: www.imago-images.de

FIFA strebt bei WM 2026 neuen Zuschauerrekord an

Wie viele Karten insgesamt noch zum Verkauf stehen, ist indes unklar. Die FIFA gibt sich aber zuversichtlich, den Zuschauerrekord von der Weltmeisterschaft 1994 zu brechen. Damals waren insgesamt 3,5 Millionen Besucher in die Stadien geströmt. «Allein während der Verkaufsphase mit Zufallsziehung sind mehr als 500 Millionen Bestellungen eingegangen», teilte der Weltverband mit.

Zu welchen Preisen die verbleibenden Karten ab dem 1. April veräussert werden, ist ebenfalls offen. Ursprünglich waren Tickets ab 21 US-Dollar versprochen worden. Die günstigsten bislang verkauften Karten kosteten jedoch 60 US-Dollar, waren lediglich in kleinen Mengen verfügbar und nur Fans der qualifizierten Mannschaften vorbehalten. (riz/tonline)