Die Schweizer Fussball-Nati bereitet sich für die Testspiele gegen Deutschland und Norwegen vor. Bild: keystone

Noch weniger als drei Monate bis zum ersten WM-Spiel: So gut sind die Nati-Stars in Form

Aktuell findet der letzte Nati-Zusammenzug vor der Weltmeisterschaft 2026 statt. Während für einige Spieler die WM bereits heute starten könnte, suchen andere noch ihre Form.

Timo Rizzi Folge mir

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Nati-Trainer Murat Yakin geht im Kader für die Testspielen gegen Deutschland und Norwegen keine Experimente ein und bietet bekannte Spieler für den letzten Zusammenzug vor dem WM-Abenteuer auf. Wir blicken auf den Formstand der einzelnen Spieler.

Bereit zum Einchecken

Gregor Kobel

Die Schweizer Nummer eins war zwar nicht ganz unschuldig am Champions-League-Aus von Borussia Dortmund, gehört aber trotzdem zu den besten Torhütern der Bundesliga. An Gregor Kobel wird auch an der WM kein Weg vorbeiführen.

Granit Xhaka

Auch nach seiner Sprunggelenkverletzung ist Granit Xhaka der beste Spieler bei Premier-League-Aufsteiger Sunderland. Zuletzt stand der Nati-Captain jeweils wieder über 90 Minuten auf dem Platz und führte die «Black Cats» im Derby gegen Newcastle zum Sieg.

Granit Xhaka im Nati-Training. Bild: keystone

Alvyn Sanches

Nach seinem Kreuzbandriss performt Alvyn Sanches bei YB und erzielte in den letzten drei Partien vier Treffer. Wird der junge Sanches plötzlich noch ein Kandidat für die Nati-Startelf?

Johan Manzambi

Musste im Februar nach einer roten Karte für drei Spiele pausieren, gehört aber weiterhin zu den Schlüsselspielern bei Freiburg. Johan Manzambi ist in dieser Saison einer der grössten Aufsteiger in der Bundesliga. Zuletzt zeigte der 20-Jährige auch in der Nationalmannschaft stets starke Leistungen.

Die Statistiken von Johan Manzambi in dieser Saison. Bild: sofascore.com

Denis Zakaria

Monaco hat in der Ligue 1 seit über zwei Monaten nicht mehr verloren und stets stand Denis Zakaria auf dem Platz. Der Captain der Monegassen wurde zuletzt als Innenverteidiger eingesetzt. Sehr wahrscheinlich, dass Yakin in den kommenden Testspielen ein ähnliches Experiment wagen wird.

Wird Dennis Zakaria von Murat Yakin auch bald in der Innenverteidigung eingesetzt? Bild: keystone

Yvon Mvogo

Sollte Kobel verletzungsbedingt ausfallen, kann die Nati aktuell auch auf einen starken Ersatztorhüter setzen. Mit Aufsteiger Lorient erlebt er eine traumhafte Saison und ist der unumstrittene Stammgoalie.

Aurèle Amenda

Während der Verteidiger in der Hinrunde kaum zum Einsatz kam, gehört Aurèle Amenda bei Eintracht Frankfurt plötzlich zur Stammelf. Der neue Trainer Albert Riera setzt voll auf den jungen Schweizer und Amenda spielte die letzten sechs Partien durch.

Aurèle Amenda gehört bei Frankfurt plötzlich zu den Stammspielern. Bild: www.imago-images.de

Eray Cömert

Gleiches gilt für Eray Cömert, der nach einem bisher erstaunlich starken Kalenderjahr auf die ersten Nati-Einsätze seit über einem Jahr hoffen darf. Nach einer schwierigen Hinrunde stand der Verteidiger in den letzten zwei Monaten immer in der Startelf. Wenn er so weitermacht, wird er es wohl auch an die Weltmeisterschaft schaffen.

Silvan Widmer

Mehrmals wurde in Mainz darüber diskutiert, ob Silvan Widmer zu einem neuen Verein wechseln wird. Seit aber Urs Fischer Trainer bei den Mainzern ist, spielt der 33-Jährige fast immer und wenn er auf dem Platz steht, auch als Captain.

Fabian Rieder

Zwar verlor Augsburg die letzten drei Partien, aber Fabian Rieder konnte mehrheitlich überzeugen. Mit zwei Skorerpunkten aus den letzten drei Partien scheint der 24-Jährige vor den Nati-Spielen in Form zu sein.

Djibril Sow

Zwar befindet sich Sevilla aktuell im Abstiegskampf, aber nicht wegen Djibril Sow. Der 29-Jährige konnte zuletzt immer wieder mit Torbeteiligungen überzeugen und traf vor eineinhalb Wochen sogar gegen Barcelona.

Suchen noch den Pass

Ricardo Rodriguez

Aktuell nicht in Topform und zum Teil auch über 90 Minuten auf der Bank. Wird in der Nationalmannschaft wohl trotzdem wie gewohnt liefern und wird auch in Nordamerika als linker Aussenverteidiger gesetzt sein.

Manuel Akanji

Befindet sich mit Inter Mailand in einem kleinen Formtief und enttäuschte in der Champions League gegen Bodö/Glimt. Auch weil Manuel Akanji im Rückspiel ein grober Fehler unterlief. Der 30-Jährige zeigt aktuell nicht die überragendsten Leistungen, muss sich um seinen Nati-Stammplatz aber keine Sorgen machen.

Nico Elvedi

Wie immer in den letzten zehn Jahren Stammspieler bei Borussia Mönchengladbach und momentan mit ordentlichen Leistungen, aber nicht überragend. Wird an der WM wohl trotzdem mit ziemlicher Sicherheit neben Akanji verteidigen.

Nico Elvedi und Manuel Akanji gehören seit Jahren zur Schweizer Stammformation. Bild: keystone

Luca Jaquez

Fiel zwischen November und Januar wegen einer Oberschenkelverletzung aus, kommt aktuell beim VfB Stuttgart in fast jedem Spiel zum Einsatz. Wird gegen Deutschland oder Norwegen höchstwahrscheinlich zum zweiten Mal das Nati-Trikot tragen.

Miro Muheim

Wenn er nicht gesperrt oder verletzt ist, steht Miro Muheim immer in der Startelf des HSV. Verursachte bei der 2:3-Niederlage gegen Borussia Dortmund am letzten Samstag einen Elfmeter. Wird wohl als Ergänzungsspieler an die WM reisen.

Breel Embolo

Hat zwar seinen Stammplatz bei Rennes verloren, ist aber der einzige Stürmer im März-Kader der Nati. Hat (fast) keine Konkurrenz unter Yakin und wird, sofern er fit bleibt, an der WM sicher Stammspieler sein.

Remo Freuler

In den letzten Wochen war Remo Freuler nicht mehr in überragender Form und nahm am vergangenen Sonntag nur auf der Bank Platz. Mit Bologna konnte sich der Mittelfeldspieler in der letzten Woche für den Achtelfinal der Europa League qualifizieren und wird an der WM wohl neben Granit Xhaka die Fäden im Mittelfeld ziehen.

Noah Okafor

Weil Filip Ugrinic verletzt ausfällt, wurde Noah Okafor doch noch für die Testspiele im März aufgeboten. Der Leeds-Akteur und Trainer Yakin haben nicht das beste Verhältnis. Kann er sich mit starken Leistungen für die WM empfehlen?

Ardon Jashari

Überzeugte im letzten Sommer bei der Nordamerika-Reise und wechselte wenige Wochen später zur AC Milan. Wegen einer Verletzung fiel der Schweizer Youngster mehrere Monate aus und kommt bei den Mailändern aktuell nicht in jedem Spiel zum Einsatz.

Michel Aebischer

Der vielseitig einsetzbare Michel Aebischer wurde im Sommer von Bologna an Pisa ausgeliehen. Der 29-Jährige gehört eigentlich immer zur Startelf, es droht aber der Abstieg mit seinem aktuellen Verein.

Aktuell kein gültiges Visum

Marvin Keller

Der YB-Goalie zeigt aktuell keine überragenden Leistungen und ist in der Nati die Nummer drei. Den WM-Platz könnte ihm aber Philipp Köhn noch streitig machen.

Marvin Keller ist aktuell nicht in bestechender Form. Bild: keystone

Joël Monteiro

Der einzige Super-League-Feldspieler im Kader ist aktuell nicht so torgefährlich wie erhofft. Erst zweimal konnte Joël Monteiro in diesem Kalenderjahr zwei Tore erzielen.

Dan Ndoye

Kein Stammplatz und voll im Abstiegskampf. In Nottingham läuft es aktuell für Dan Ndoye überhaupt nicht. Seit der letzten Nationalmannschaftspause hat Ndoye kein Tor mehr erzielen können.

Vincent Sierro

Zwar Stammspieler, aber nur bei einem mittelklassigen Team in Saudi-Arabien. Muss in den kommenden zwei Testspielen überzeugen.

Ruben Vargas

Hatte in den letzten Monaten mit Verletzungen zu kämpfen. Kann Ruben Vargas in der Nati trotzdem für Schlagzeilen sorgen?

Ruben Vargas rückt ins Nati-Camp ein. Bild: keystone

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Diese Spieler wurden für die kommenden Länderspiele nicht nominiert, haben aber noch Chancen auf einen WM-Platz: