Huawei enthüllt seine neuen Top-Smartphones – und «one more thing» ...

Tech-Gigant Huawei hat das P30 Pro präsentiert. Das Android-Smartphone soll die Konkurrenz mit einer verbesserten Vierfach-Kamera, grösserem Akku und weiteren Verbesserungen in den Schatten stellen.

Am Dienstagnachmittag hat Huawei in Paris seine neuen Top-Smartphones P30 und P30 Pro enthüllt. Mit dem Vorgänger P20 Pro haben die Chinesen vor einem Jahr endgültig den Durchbruch bei uns geschafft. Dies vor allem wegen der hervorragenden Dreifach-Kamera, die nur von Huaweis eigenem Mate 20 Pro ernsthaft herausgefordert wird. Nun will die Nummer zwei im Smartphone-Markt die Messlatte für Handy-Kameras nochmals deutlich höher hängen.

Huawei P30 und P30 Pro sind in der Schweiz ab dem 5. April 2019 …