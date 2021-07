Sport

Unvergessen

Tour de France: Armstrong rettet sich nach Sturz von Beloki über Wiese



Bild: AFP

Unvergessen

Armstrong rettet sich nach dem Horrorsturz von Beloki querfeldein über die Wiese

14. Juli 2003: Joseba Beloki und Lance Armstrong jagen in der Abfahrt nach Gap dem ausgerissenen Alexander Winokurow nach. Für den Basken endet der Höllenritt im totalen Fiasko, Tour-Favorit Armstrong kommt mit dem Schrecken davon.

Stürze gehören zur Tour de France dazu. Jeder Radprofi, der die Grande Boucle bestreitet, hat schon einmal Bekanntschaft mit dem Asphalt gemacht. Meistens enden die Crashs mehr oder weniger glimpflich – ein paar Prellungen hier, ein paar Schürfwunden dort. Anders ist das beim verhängnisvollen Sturz von Joseba Beloki bei der Tour de France 2003.

Die 9. Etappe führt am 14. Juli, dem französischen Nationalfeiertag, über 184,5 Kilometer von Bourg d'Oisans nach Gap. Es ist die zweitletzte Alpen-Etappe, am Tag zuvor stand der legendäre Aufstieg zur Alpe d'Huez auf dem Programm. Dort hat Belokis Landsmann Iban Mayo triumphiert, der damals vierfache Tour-Sieger Lance Armstrong das Gelbe Trikot übernommen.

Bild: AP

Doch die Herausforderer sind am Berg erstmals seit Jahren mindestens ebenbürtig und wittern ihre Chance, Armstrong in Bedrängnis zu bringen. Beloki liegt im Gesamtklassement nur 40 Sekunden hinter dem Tour-Favoriten zurück. Beim letzten Aufstieg rund 10 Kilometer vor dem Ziel greift Alexander Winokurow unwiderstehlich an und setzt sich ab.

Fatales Rutschen auf dem heissen Asphalt

In der Abfahrt von der Côte de La Rochette will es ihm Beloki gleichtun. Der Captain des Once-Teams riskiert viel. Zu viel. Bei der rasenden Verfolgungsjagd rutscht der Baske – mit Armstrong am Hinterrad – auf dem durch die Hitze aufgeweichten Asphalt aus und stürzt brutal.

Video: SRF

Armstrong kann gerade noch ausweichen, doch die folgende Rechtskurve erwischt er nicht mehr. Querfeldein jagt er über das abgemähte Kornfeld. Nur knapp entgeht er einem Sturz. Unten angekommen trägt er sein Velo über einen kleinen Graben und schliesst sich wieder der Verfolgergruppe an.

Bild: Getty Images

«Das war ein Überlebensreflex von mir. Ich hatte Panik. Es war Glück, dass es bei mir nur ein Cross-Abstecher war.»

Bild: Getty Images

«Das war ein Überlebensreflex von mir, über das Feld zu fahren», sagt Armstrong im Ziel. «Wir wollten unbedingt Winokurow einholen. Joseba ist zu schnell in die Kurve gegangen und hat zu stark gebremst. Ich hatte Panik. Es war Glück, dass es bei mir nur ein Cross-Abstecher war. Der Bodenbelag war aufgeweicht und die Abfahrt alles andere als sicher.» Die unfreiwillige Abkürzung hat für den Texaner keine Konsequenzen.

Künstliches Ellbogengelenk und Titanscheibe im Bein

Für Beloki ist die Tour jedoch gelaufen. Er bricht sich den Oberschenkelhals im rechten Bein, das rechte Handgelenk und den rechten Ellenbogen. Noch auf der Fahrt ins Spital ruft der Pechvogel seine hochschwangere Frau Gema in der Heimat an, die erschüttert die Bilder am Fernseher miterlebte. «Das wird meine Rundfahrt», hatte der Vorjahreszweite Beloki noch vor dem Start in Paris gesagt. Wie man sich täuschen kann.

«Das wird meine Rundfahrt.»

Bild: AP L'EQUIPE POOL

«Der Sturz steckt immer noch in meinem Kopf, er hat tiefe Spuren in meinem Leben hinterlassen»

Armstrong meldet sich noch am Abend telefonisch bei Beloki im Krankenhaus und lässt gute Besserung ausrichten. «Es tut mir so leid für Joseba. Das sind die schlimmen Momente im Radsport», so der Mann in Gelb.

«Welch ein Schmerz», titelt die Sporttageszeitung AS am Morgen danach. Der schlimme Sturz ihres Lieblings versetzt die iberische Halbinsel in einen Schockzustand. «Das Leben ist so ungerecht. Die Tour ist für uns gelaufen», klagt Once-Teamchef Manolo Saiz. Im nächsten Moment denkt Saiz aber schon an die Zukunft: «Sein Vertrag läuft aus. Ich glaube, es ist nun der richtige Augenblick, ihm einen neuen anzubieten.»

Bild: AP

Doch der Vertrag wird nicht verlängert und Beloki nie mehr so stark wie vor dem Sturz. Nur um die bösen Geister aus seinem Gedächtnis zu verjagen, tritt er zwei Jahre nach der fatalen Abfahrt von der Côte de La Rochette wieder zur Tour an. Mit einem künstlichen Ellenbogengelenk und einer Titanscheibe mit fünf Schrauben im Bein.

Beloki wird den Sturz nie vergessen

«Der Sturz steckt immer noch in meinem Kopf, er hat tiefe Spuren in meinem Leben hinterlassen», gesteht Beloki damals ein. «Jeden Tag werde ich mit Kommentaren oder Bildern davon konfrontiert. Ich muss mich davon befreien. Ich will nicht, dass man sich später nur wegen dieses Sturzes an mich erinnert, und nicht wegen meiner drei Podestplätze.»

Bild: Getty Images Europe

Mehrfach wechselt Beloki in der Folge das Team. Ab 2005 fährt er für das spanische Team Liberty Seguros mit seinem ehemaligen sportlichen Leiter Manolo Saiz. Dieser wird jedoch im Mai 2006 wegen des Kaufs von Dopingmitteln festgenommen. Der Sponsor Liberty springt daraufhin ab, das Team wird geschlossen.

Im Rahmen des Dopingskandals 2006 wird Beloki einen Tag vor dem Start von der Tour de France ausgeschlossen. Danach beendet der Baske seine aktive Karriere. Er bleibt der Mann, den man nur wegen seines Sturzes in Erinnerung behält und nicht wegen seiner drei Podestplätze.

Unvergessen In der Serie «Unvergessen» blicken wir am Jahrestag auf ein grosses Ereignis der Sportgeschichte zurück: Ob hervorragende sportliche Leistung, bewegendes Drama oder witzige Anekdote – alles ist dabei.

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Tour de France: Perlen aus unserem Archiv 1 / 42 Tour de France: Perlen aus unserem Archiv quelle: ap / peter dejong Hier gerät eine Chilbi-Bahn gefährlich ins Schwanken Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter