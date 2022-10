Der FCZ ist am Tiefpunkt angekommen – jetzt kommt der unangenehme FC Winterthur

Der FCZ ist am Tiefpunkt angekommen – jetzt kommt der unangenehme FC Winterthur

Auch Profisportler:innen kommen mal an ihre Grenzen. Sieh selbst.

Der FCZ ist am Tiefpunkt angekommen – jetzt kommt der unangenehme FC Winterthur

Verwirrung und grosse Aufregung bei GP in Japan – das Regenrennen von Suzuka in 4 Punkten

90. Titel für Djokovic ++ Moolman gewinnt Romandie-Premiere ++ Fritz siegt in Tokio

FCZ steckt tief in der Krise – nun ist Aufsteiger Winterthur beim Tabellenletzten zu Gast

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

GameStop kündigt Schliessung aller Schweizer Filialen an

Ameti teilt in der EU-«Arena» gegen alle aus – bis ein Unternehmer persönlich wird

Wladimir Putin ist 70 – und so «gratuliert» ihm das freie Internet

Arsenal ist so gut wie lange nicht mehr – das liegt vor allem an Granit Xhaka

Tabellenführer mit 21 Punkten nach acht Spieltagen: So stark war Arsenal seit 15 Jahren nicht mehr. Hauptgrund dafür ist der Schweizer Mittelfeldspieler Granit Xhaka, der in seiner neuen, offensiveren Position aufblüht.

Der Jubel war riesig. Arsenal hat gerade das Derby von Nord-London gewonnen. Das wichtigste Spiel der Saison für die Fans der «Gunners» – gerade nach der 0:3-Pleite im Mai. Und wer hat für die Entscheidung gesorgt? Granit Xhaka. «Natürlich», ist man versucht zu sagen, weil der Schweizer in dieser Saison so enorm wichtig ist für den Klub. Gegen Tottenham traf Xhaka zum 3:1, dann zeigte er in Richtung der Fans. Er hat sie wieder lieb. Und sie ihn.