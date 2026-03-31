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Playoffs: Italien und Bosnien kämpfen um WM-Platz – hier im Liveticker

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Italien spielt um erste WM-Teilnahme seit 2014 – Dzeko und Bosnien wollen das verhindern

31.03.2026, 19:4531.03.2026, 20:31
Dzeko gegen Italien – ein unzerstörbarer Stürmer gegen die Sehnsucht einer Nation

Das Wichtigste in Kürze:

  • Heute Abend werden die letzten vier WM-Teilnehmer aus Europa ausgespielt. Italien kämpft gegen Bosnien und Herzegowina in den Playoffs um die erste Teilnahme an einer Weltmeisterschaft seit 2014.
  • Im Halbfinal siegte die «Squadra Azzurra» ohne zu glänzen zuhause gegen Nordirland. Nun wartet in Sarajevo ein schwieriges Auswärtsspiel auf sie.
  • Bosnien wird von Edin Dzeko angeführt. Der 40-jährige Stürmer von Schalke 04 traf auch im Halbfinal gegen Wales. Gegen Italien hat Bosnien allerdings seit 1996 keinen Sieg mehr gefeiert.
  • Die anderen Duelle sind Schweden gegen Polen, Kosovo gegen die Türkei und Tschechien gegen Dänemark. Anpfiff ist in allen vier Partien um 20.45 Uhr. Mit watson bist du live dabei.
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