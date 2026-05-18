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Gewinnt Finnland auch das dritte Spiel? Titelverteidiger USA hat etwas dagegen
- Der heutige Montag startet an der Eishockey-WM mit einem richtigen Kracher. Der amtierende Weltmeister USA trifft auf Finnland. Während die US-Amerikaner bisher einmal als Sieger und einmal als Verlierer vom Eis gingen, weisen die Finnen eine makellose Bilanz auf. Die Partie kann ab 16.20 Uhr live im Ticker mitverfolgt werden.
- Gleichzeitig findet in Fribourg die Partie zwischen Kanada und Dänemark statt. Die Kanadier konnten bisher beide Spiele an dieser WM gewinnen, Dänemark verlor beide Partien. Dieses Spiel kann im obenangehängten Stream live angeschaut werden.