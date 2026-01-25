Liveticker

Krisenklassiker zwischen FCZ und FCB – ein Sieg wäre für beide Balsam für die Seele

Die Sonntagsspiele der Super League halten für die Schweizer Fussballfans zwei interessante Affichen bereit. Um 14.00 Uhr empfängt der Aufsteiger und Leader Thun die schwächelnden Young Boys zum Berner Derby unter umgekehrten Vorzeichen. Um 16.30 Uhr steigt im Zürcher Letzigrund der Klassiker zwischen dem FCZ und Basel. Ebenfalls um 16.30 Uhr duellieren sich in der Ostschweiz St. Gallen und Servette.

Alle Spiele kannst du hier im Liveticker verfolgen. (nih/sda)

