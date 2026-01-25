bedeckt
Super League live: FC Zürich – FC Basel und FCSG – Servette im Ticker

Krisenklassiker zwischen FCZ und FCB – ein Sieg wäre für beide Balsam für die Seele

25.01.2026, 15:20
Sion und Luzern teilen die Punkte +++ GC punktet dank Asp Jensen in Lausanne

Die Sonntagsspiele der Super League halten für die Schweizer Fussballfans zwei interessante Affichen bereit. Um 14.00 Uhr empfängt der Aufsteiger und Leader Thun die schwächelnden Young Boys zum Berner Derby unter umgekehrten Vorzeichen. Um 16.30 Uhr steigt im Zürcher Letzigrund der Klassiker zwischen dem FCZ und Basel. Ebenfalls um 16.30 Uhr duellieren sich in der Ostschweiz St. Gallen und Servette.

Alle Spiele kannst du hier im Liveticker verfolgen. (nih/sda)

Die Tabelle

Die Torschützenliste

SCB schlägt Lausanne + Bei Zug zeigt Trainerwechsel Wirkung + ZSC verliert nach Penaltys
Der EV Zug gewinnt auch das zweite Spiel unter dem kanadischen Trainer Benoît Groulx – diesmal 3:1 und wieder durch ein spätes Siegtor. Das sind die Fakten der sechs Partien vom Samstag.
Definitiv im Aufwind befindet sich der Schlittschuhclub Bern. Nach sechs Auswärtssiegen de suite siegen die Berner nun sogar zu Hause auch wieder. Zwar brachte Théo Rochette – mit dem 21. Saisontreffer – Lausanne nach 26 Minuten in Führung, Mats Alge und Marco Lehmann kippten mit zwei Toren innerhalb von 92 Sekunden bis zur 34. Minute aber die Partie. Im Schlussabschnitt stellte Waltteri Merelä den 3:1-Schlussstand sicher.
