Die besten Bilder der Australian Open 2026 1 / 50 Die besten Bilder der Australian Open 2026 Cheers! Zum Abschied gönnt sich Stan Wawrinka zum Gaudi der trinkfreudigen Aussies auf den Tribünen ein Bierchen. quelle: keystone / lukas coch

Alcaraz lacht bei Sieg über Fanrufe – Djokovic kampflos weiter – Medwedew chancenlos

Carlos Alcaraz und Aryna Sabalenka stossen ohne grosse Mühe in die Viertelfinals des Australian Open vor, auch Alexander Zverev gewinnt souverän. Das sind die Fakten des achten Turniertages.

Alcaraz weiter ohne Satzverlust

Carlos Alcaraz ist im Achtelfinal des Australian Open souverän geblieben. Die Weltnummer 1 setzte sich gegen den US-Amerikaner Tommy Paul (ATP 20) mit 7:6 (8:6), 6:4, 7:5 durch. Damit ist der 22-Jährige in Melbourne weiter ohne Satzverlust. Alcaraz, der das Australian Open als einziges Grand-Slam-Turnier noch nicht gewonnen hat, setzte sich in 2:44 Stunden durch und konnte sich dabei gar noch über das Publikum amüsieren.

Sabalenka bleibt souverän

Aryna Sabalenka, setzte sich in ihrem Achtelfinal gegen die Kanadierin Victoria Mboko (WTA 16) durch. Die Erste der Weltrangliste gewann 6:1, 7:6 (7:1) und steht damit als Viertelfinalistin fest.

Gegen die 19-jährige Mboko hatte Sabalenka gegen Ende des zweiten Satzes leicht Mühe – die Belarussin musste ins Tiebreak und konnte erst ihren fünften Matchball verwerten. Im Viertelfinal trifft Sabalenka nun auf die US-Amerikanerin Iva Jovic (WTA 27). Die 18-Jährige hat in ihrem Achtelfinal mit 6:0, 6:1 gegen die Kasachin Julia Putinzewa gewonnen.

Djokovic kampflos im Viertelfinal

Gar nicht erst spielen um den Einzug in die Viertelfinals muss Novak Djokovic. Jakub Mensik warf vor der Achtelfinalpartie gegen den Grand-Slam- und Australian-Open-Rekordsieger, die am Montag geplant war, das Handtuch. Der Tscheche teilte mit, seine Schmerzen auf der linken Seite der Bauchmuskulatur, die ihm schon in den letzten Spielen Probleme bereitet hatten, seien zu gross geworden. Djokovic trifft nun auf den Sieger des Duells zwischen der Nummer 5 Lorenzo Musetti und der Nummer 9 Taylor Fritz. Letztmals scheiterte er in Melbourne 2018 vor den Viertelfinals (gegen Chung Hyeon aus Südkorea), 2022 verpasste er das Turnier wegen seiner fehlenden Covid-Impfung.

Medwedew bereits out

Die ehemalige Weltnummer 1 Daniil Medwedew verpasst den Einzug in den Viertelfinal bei einem Grand-Slam-Turnier zum fünften Mal in Folge. Im Spiel gegen den US-Amerikaner Learner Tien (ATP 29) war Medwedew chancenlos und verlor in 1:40 Stunden 4:6, 0:6, 3:6. Der 29-jährige Russe ist also weiterhin weit von seiner Topform entfernt. Immerhin gewann er in Melbourne zum ersten Mal seit der letzten Ausgabe der Australian Open ein Match an einem der vier wichtigsten Turniere. Zuletzt gab es drei Erstrundenniederlagen.

Zverev gewinnt mühelos

Alexander Zverev steht im Viertelfinal des Australian Open. Der Deutsche gewann gegen den Argentinier Francisco Cerundolo (ATP 21) mit 6:2, 6:4, 6:4. Nach 2:12 Stunden verwandelte die Nummer 3 der Welt den zweiten Matchball. Erstmals am diesjährigen Turnier in Melbourne blieb Zverev dabei ohne Satzverlust.

Gauff muss über drei Sätze

Die US-Amerikanerin Coco Gauff (WTA 3) musste drei Sätze spielen, ehe ihr Einzug in den Viertelfinal fix war. Gegen Karolina Muchova (WTA 19) startete Gauff überlegen und sicherte sich den ersten Satz mit 6:1. Den zweiten musste sie jedoch mit 3:6 abgeben, ehe sie im dritten wieder die Oberhand behielt und sich mit 6:3 den Sieg im Achtelfinal sicherte. (nih/sda)

