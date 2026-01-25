bedeckt
DE | FR
burger
Sport
Ski

Marco Odermatt nach Tränen in Kitzbühel: «Fühle mich schlecht»

epa12677333 Second placed Marco Odermatt of Switzerland poses with his trophy on the podium after the Men&#039;s Downhill race at the FIS Alpine Skiing World Cup in Kitzbuehel, Austria, 24 January 202 ...
Marco Odermatt konnte die Enttäuschung über Platz 2 in der Hahnenkamm-Abfahrt nicht verbergen.Bild: keystone

Odermatt über Tränen nach Kitzbühel-Abfahrt: «Fühle mich etwas schlecht»

25.01.2026, 12:2425.01.2026, 13:24

Die Enttäuschung war ihm deutlich anzusehen: Während ein 2. Platz in der legendären Abfahrt auf der Streif für viele ein Erfolg wäre, konnte sich Marco Odermatt am gestrigen Samstag darüber nicht wirklich freuen. Im SRF-Interview erklärte er: «Für mich ist das eine Niederlage.» Er habe alles gegeben und ein klares Ziel gehabt. «Wenn es dann so knapp ist, tut das weh.» Bei der Siegerehrung hatte der 28-jährige Nidwaldner später Tränen in den Augen, weil Giovanni Franzoni zuoberst auf dem Podest stand und nicht er.

Am Tag danach scheint Odermatt seine Reaktion etwas unangenehm zu sein. «Ehrlich gesagt fühle ich mich wegen meiner gestrigen Emotionen etwas schlecht», schrieb der Gesamtweltcup-Leader auf Instagram. Es passiere so viel in der Welt, gewisse Athleten würden sich verletzen oder ihre Ziele nie komplett erreichen. «Ich darf meinen Traum leben und meine Ziele erreichen», stellt Odermatt fest, «das zeigt mir einmal mehr, was für ein Privileg es ist, für meine Träume zu kämpfen und einige davon zu erreichen – obwohl ein Traum bleibt.»

Liveticker
Meillard führt nach 1. Lauf in Kitzbühel deutlich – Yule fährt noch um Olympia-Norm

Odermatt gratulierte dem Italiener Franzoni zum Sieg («Du verdienst es und es wird sicher nicht der letzte sein!») und Maxence Muzaton zum 3. Platz. Franzoni reagierte mit drei Emojis: «🙏🔥🔥».

Während der vierfache Gesamtweltcup-Sieger, dreifache Weltmeister und Olympiasieger fast alles gewonnen hat, was es in seinem Sport zu gewinnen gibt, konnte er sich mit der Abfahrt in Kitzbühel noch nicht richtig anfreunden – wobei das bei vier Podestplätzen eine gewagte Aussage ist. Die Siege in den letzten beiden Super-G in Kitzbühel zeigen zudem, dass Odermatt am Hahnenkamm durchaus erfolgreich sein kann. (nih)

Mehr Sport:
Kommentar
Olympische Spiele in der Schweiz sind eine Investition in Lebensqualität
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die (schon jetzt) unfassbare Karriere von Ski-Star Marco Odermatt
1 / 52
Die (schon jetzt) unfassbare Karriere von Ski-Star Marco Odermatt

Am 8. Oktober 1997 wird Marco Odermatt in Stans NW geboren. Zwei Jahre und zwei Monate später steht Klein Marco erstmals auf Skiern.
quelle: marco odermatt / marco odermatt
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Kim Jong-Un will sich bei Badehaus-Einweihung volksnah geben – aber wirkt dabei eher skurril
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
20 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Die beliebtesten Kommentare
avatar
KOHL
25.01.2026 13:09registriert März 2019
Finde es gut, dass
A) er hohe Ziele hat und enttäuscht ist, auch wenn es ein 2ter Platz ist und
b) er trotzdem darüber reflektiert, an andere denkt und es einordnen kann.
221
Melden
Zum Kommentar
20
«Korruption und Gigantismus» – das sagen Politiker zu Olympia in der Schweiz
Eine exklusive watson-Umfrage zeigt: Nur eine Minderheit ist für eine Austragung der Olympischen Winterspiele 2038 in der Schweiz. Während ein Skeptiker der Spiele das IOC als korrupt geisselt, geben sich die Unterstützenden kämpferisch.
Das Olympische Feuer ist in der Schweiz nicht richtig entfacht. Die Schweizer Kandidatur für die Olympischen Winterspiele 2038 erfährt aktuell mehr Gegenwind als Rückhalt.
Zur Story