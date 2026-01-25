bedeckt
DE | FR
burger
Sport
Liveticker

Ski live: Der Slalom in Spindlermühle mit Camille Rast in TV und Ticker

SRF 2 - HD - Live

Liveticker

Shiffrin distanziert die Konkurrenz im 1. Lauf – Holdener kommt noch am nächsten

25.01.2026, 08:1525.01.2026, 10:04

Die weiteren Schweizerinnen:
31 Aline Höpli
37 Nicole Good
41 Anuk Brändli
43 Aline Danioth​

Rast knapp am Podest vorbei – Piller und Kasper verblüffen und knacken die Olympia-Limite

Nach dem Riesenslalom im tschechischen Spindlermühle, in welchem die Schweizerinnen eine gute Teamleistung zeigten, aber das Podest verpassten, steht noch ein Slalom an. Hier zählen Camille Rast und Wendy Holdener zum engen Kreis der Sieganwärterinnen.

Den 1. Lauf verfolgst du hier ab 9.30 Uhr im Liveticker und im SRF-Stream.

Alle Weltcupstände:

Ski-Alpin-Ranglisten: Wer im Gesamtweltcup führt – und wer in den Disziplinen

Alle Rennen und Resultate:

Damit du kein Skirennen verpasst: Der komplette Weltcup-Kalender 2025/26
Mehr Ski-Geschichten:
Odermatt nach Rang 2 auf der Streif: «Da fühle ich mich manchmal fast ein bisschen blöd»
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die letzten Schweizer Sieger im Skiweltcup
1 / 13
Die letzten Schweizer Sieger im Skiweltcup

Abfahrt Männer: Marco Odermatt gewinnt am 17. Januar 2026 in Wengen.
quelle: keystone / peter schneider
Auf Facebook teilenAuf X teilen
US-Finanzminister Scott Bessent hätte lieber Käfer als Schweizer Essen
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
«Wer Ajoie nicht schlägt, ist das Play-In nicht wert» – stimmt das immer noch?
Langnau verliert zum dritten Mal in dieser Saison gegen das ewige Schlusslicht – in einem Spiel der ewigen Wahrheiten. Zeit, die Emmentaler gehörig zu schmähen? Nein. Es ist Zeit, Ajoie zu rühmen.
Wer als Trainer auch nach drei Niederlagen gegen Ajoie nicht infrage gestellt wird, sitzt wahrlich fest im Sattel. Manchmal führt bereits eine einzige Pleite zur Amtsenthebung. Diese Saison bedeutete das 0:4 in Pruntrut am 20. September den Anfang vom Ende für SCB-Trainer Jussi Tapola und am 16. Januar war nach dem 2:4 gegen Ajoie klar, dass sich die Amtszeit von Zugs Michael Liniger dem Ende zuneigt.
Zur Story