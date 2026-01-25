Liveticker

Shiffrin distanziert die Konkurrenz im 1. Lauf – Holdener kommt noch am nächsten

Die weiteren Schweizerinnen:

31 Aline Höpli

37 Nicole Good

41 Anuk Brändli

43 Aline Danioth​

Nach dem Riesenslalom im tschechischen Spindlermühle, in welchem die Schweizerinnen eine gute Teamleistung zeigten, aber das Podest verpassten, steht noch ein Slalom an. Hier zählen Camille Rast und Wendy Holdener zum engen Kreis der Sieganwärterinnen.

Den 1. Lauf verfolgst du hier ab 9.30 Uhr im Liveticker und im SRF-Stream.