Liveticker
Shiffrin distanziert die Konkurrenz im 1. Lauf – Holdener kommt noch am nächsten
Die weiteren Schweizerinnen:
31 Aline Höpli
37 Nicole Good
41 Anuk Brändli
43 Aline Danioth
Nach dem Riesenslalom im tschechischen Spindlermühle, in welchem die Schweizerinnen eine gute Teamleistung zeigten, aber das Podest verpassten, steht noch ein Slalom an. Hier zählen Camille Rast und Wendy Holdener zum engen Kreis der Sieganwärterinnen.
Den 1. Lauf verfolgst du hier ab 9.30 Uhr im Liveticker und im SRF-Stream.