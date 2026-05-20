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Schweiz – Österreich live – Eishockey-WM 2026 in Ticker und TV

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Setzt die Schweizer Nati das Torfestival gegen Österreich im 2. Drittel fort?

20.05.2026, 16:3920.05.2026, 17:05
Eismeister Zaugg
Roger Bader – Österreichs Antwort auf Patrick Fischer

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Die Schweiz trifft am Mittwoch an der Heim-WM auf Österreich, einen Gegner, der nach drei Partien ebenfalls das Punktemaximum aufweist. Nach den Erfolgen gegen Grossbritannien (5:2) und Ungarn (4:2) gewann die ÖEHV-Auswahl am Montag mit 3:1 auch gegen Lettland, einen direkten Konkurrenten im Kampf um die Viertelfinals.

An der Bande der Österreicher steht der Schweizer Roger Bader. Dieser sieht sein Heimatland klar in der Favoritenrolle, auch weil sein Team die vierte Partie innerhalb von fünf Tagen bestreitet. Spielbeginn ist um 16.20 Uhr.

Das Spiel kannst du hier ebenso wie das Spiel Tschechien – Italien aus der Gruppe B im Liveticker und im SRF-Stream verfolgen. (nih/sda)

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