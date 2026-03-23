Liveticker
Auswärts ist der ZSC aktuell eine Macht: Kann Lugano die Zürcher trotzdem ärgern?
- Titelverteidiger ZSC Lions strebt am Montagabend in Lugano den zehnten Auswärtssieg in Serie an.
- Gelingt das, gehen die Zürcher in der Best-of-7-Viertelfinalserie nach dem 3:0-Heimsieg am Samstag mit 2:0 in Führung. Die Bianconeri haben zuletzt 2018 in den Playoffs die erste Runde überstanden.
- Auch im Duell zwischen Genève-Servette und Lausanne gewann das Heimteam zu Null (1:0). Es war für die Genfer der vierte Sieg in Folge gegen den LHC - der zweite ohne Gegentor.
- Lausanne steht also unter Zugzwang, wollen die Waadtländer doch im dritten Jahr in Folge den Final erreichen. Beide Partien beginnen um 20.00 Uhr und können bei watson im Liveticker mitverfolgt werden. (riz/sda)
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