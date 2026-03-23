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NHL: Josi mit Nashville dank Siegesserie auf Playoff-Kurs – Moser skort

Nashville Predators defenseman Roman Josi (59), goaltender Justus Annunen, center, right wing Luke Evangelista, right, and center Fedor Svechkov (40) celebrate after winning an NHL hockey game against ...
Die Nashville Predators um Roman Josi (l.) siegten zum vierten Mal in Serie.Bild: keystone

Josi mit Nashville dank Siegesserie auf Playoff-Kurs – Moser skort bei Niederlage

Die Nashville Predators feiern in der National Hockey League (NHL) mit 3:2 nach Verlängerung in Chicago den vierten Sieg in Folge. Das Team um Captain Roman Josi hält (endlich) Playoff-Kurs.
23.03.2026, 08:2323.03.2026, 08:23

Chicago – Nashville 2:3 n. V.

Roman Josi (NSH), 1 Assist, 2 Blocks, 27:27 TOI

Im Herbst 2024 starteten die Nashville Predators nach mehreren Königstransfers als Mitfavorit in die NHL – und beendeten die Saison auf dem drittletzten Platz in der Western Conference. Auch in dieser Saison startete Nashville wieder miserabel in die Saison und schien die Playoff-Plätze schon Ende November aus den Augen verloren zu haben.

Seit diesem Wochenende belegen die Predators im Westen wieder Platz 8, den letzten Playoff-Platz. Das 3:2 nach Verlängerung auswärts gegen die Chicago Blackhawks war der vierte Sieg hintereinander nach einem 4:3 n. V. in Winnipeg, einem 3:1-Heimsieg über Seattle und einem 4:1 daheim gegen Las Vegas.

Die Highlights der Partie.Video: YouTube/NHL

Roman Josi steuerte in Chicago die Vorarbeit zum 2:2-Ausgleich in der 50. Minute bei (sein 36. Assist in dieser Saison). In der Overtime schoss Filip Forsberg mit seinem zweiten Goal im Spiel die Predators zum Sieg.

In der Tabelle liegt Nashville zwei Punkte vor den Los Angeles Kings (9.) von Kevin Fiala, der mindestens noch für den Rest der Regular Season ausfällt. Die Kings unterlagen in der Nacht auf Montag in Utah 3:4 nach Verlängerung.

Suter trifft gegen Ex-Team – Moser assistiert – Josis Predators klettern auf Playoff-Platz

Calgary – Tampa Bay 4:3 n. V.

Janis Moser (TB), 1 Assist, 1 Schuss, 2 Blocks, 23:08 TOI

Auch Janis Moser lieferte einen Assist – zum 2:3-Anschlusstreffer in Calgary –, doch mussten sich die Tampa Bay Lightning am Ende trotzdem 3:4 geschlagen geben. Der entscheidende Treffer fiel bereits nach 26 Sekunden der Verlängerung. Als Dritter der Eastern Conference ist Tampa Bay nur sieben Punkte von einem Nicht-Playoff-Platz entfernt. In der NHL gibt es für einen Sieg jeweils zwei Punkte.

Die Highlights des Spiels.Video: YouTube/NHL

Dallas – Las Vegas 2:3

Lian Bichsel (DAL), 2 Checks, 14:56 TOI
Akira Schmid (VGK) nur Ersatz

Definitiv für die Playoffs qualifiziert haben sich die Dallas Stars mit Lian Bichsel trotz der Niederlage gegen die Vegas Golden Knights, bei denen Akira Schmid nur Ersatz war. Vegas befindet sich ebenfalls noch im Kampf um die Playoff-Plätze in der Western Conference. Der Vorsprung auf die LA Kings beträgt bei einem Spiel mehr nur fünf Zähler. (nih/sda)

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Roman Josi (Nashville Predators): Verteidiger, Vertrag bis 2028, Jahressalär (inkl. Boni): 9,059 Millionen Dollar.
quelle: imago/usa today network / imago images
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