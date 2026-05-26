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Der Sieger gewinnt die Gruppe: Die Schweiz empfängt Finnland zum Spitzenkampf
- Am Dienstagabend trifft die Schweiz an der Heim-WM im letzten Vorrundenspiel auf Finnland. Der Olympia-Dritte hat bisher ebenfalls überzeugt und ist neben den Einheimischen und Kanada als einziges Team an diesem Turnier noch ungeschlagen. Während die Schweizer nach sechs Partien ein Torverhältnis von 35:5 aufweisen, präsentieren sich auch die Finnen mit 29:7 äusserst stabil.
- In der Powerplay-Statistik liegen die Nordländer mit einer Erfolgsquote von 36,36 Prozent knapp hinter der Schweiz (36,84) aktuell auf Platz 2 an dieser WM, im Boxplay führen sie mit 92,86 Prozent sogar vor den Einheimischen (92,31). Es dürften also Nuancen entscheiden, wer die Gruppe A als Sieger beendet. Spielbeginn ist um 20.20 Uhr. (riz/sda)