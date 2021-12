Ski Alpin: Die zweite Frauen-Abfahrt in Lake Louise im Liveticker

Corona-Massnahmen in Österreich: Hohe Militärs rufen zur Demonstration am Samstag auf

Genf und Waadt schicken 2000 Personen in Quarantäne +++ 2G in Deutschland

Die Unihockey-Nati kämpft an der WM gegen den Halbfinal-Fluch

Ein Jahr später als geplant startet die Unihockey-Nationalmannschaft der Männer in Helsinki in die 13. Weltmeisterschaft. Die Schweiz will endlich wieder in den Final und träumt vom ersten Triumph. Doch die Hürde ist hoch.

Für die Schweiz geht es in Finnland darum, den Halbfinal-Fluch zu besiegen und zum zweiten Mal nach 1998 in den Final einzuziehen. Zehnmal in Folge bedeuteten die Halbfinals zuletzt Endstation auf der Titeljagd, siebenmal tröstete sich die Schweiz danach zumindest mit der Bronzemedaille, wobei sich die Freude darüber in Grenzen hielt. Den Auftakt ins Turnier bestreitet das Team von Trainer David Jansson am Samstag gegen Norwegen.