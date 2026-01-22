Liveticker
Horrorstart für den FC Basel: RB Salzburg geht nach vier Minuten in Führung
- Erst sechs Punkte hat der FC Basel in der Europa League nach sechs Runden auf dem Konto. In der Tabelle steht der Schweizer Meister aktuell nur auf dem 26. Platz. Um die K.o.-Phase zu erreichen, muss der FCB noch in die Top 24 vorstossen.
- Mit einer Niederlage gegen Red Bull Salzburg könnte die europäische Reise für Basel schon zu Ende gehen. Dann müsste das Team von Trainer Ludovic Magnin sicher auf Schützenhilfe hoffen.
- Auch die Österreicher sind aktuell überhaupt nicht auf Kurs und haben erst drei Zähler gesammelt. Salzburg muss somit definitiv gegen den FCB gewinnen. Für die Schweizer spricht die Vergangenheit, noch nie in der Geschichte konnte Salzburg gegen Basel gewinnen.
- Die wegweisende Partie beginnt um 21 Uhr und kann live im Ticker und Stream mitverfolgt werden. (riz)