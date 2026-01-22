Nebelfelder-2°
Europa League: RB Salzburg gegen Basel live im Stream und Ticker

SRF 2 - HD - Live

Horrorstart für den FC Basel: RB Salzburg geht nach vier Minuten in Führung

22.01.2026, 20:0022.01.2026, 21:04
  • Erst sechs Punkte hat der FC Basel in der Europa League nach sechs Runden auf dem Konto. In der Tabelle steht der Schweizer Meister aktuell nur auf dem 26. Platz. Um die K.o.-Phase zu erreichen, muss der FCB noch in die Top 24 vorstossen.
  • Mit einer Niederlage gegen Red Bull Salzburg könnte die europäische Reise für Basel schon zu Ende gehen. Dann müsste das Team von Trainer Ludovic Magnin sicher auf Schützenhilfe hoffen.
  • Auch die Österreicher sind aktuell überhaupt nicht auf Kurs und haben erst drei Zähler gesammelt. Salzburg muss somit definitiv gegen den FCB gewinnen. Für die Schweizer spricht die Vergangenheit, noch nie in der Geschichte konnte Salzburg gegen Basel gewinnen.
  • Die wegweisende Partie beginnt um 21 Uhr und kann live im Ticker und Stream mitverfolgt werden. (riz)
Interview
Spycher spricht über die grosse YB-Krise: «Die Geschichte der Titeljahre ist vorbei»
Jahrelang galt er als der unfehlbare Baumeister des Berner Erfolgs, nun bläst Christoph Spycher bei den Young Boys auch mal der Wind ins Gesicht. Wie geht der Chief Sports und Miteigentümer mit der Kritik um? Ein Gespräch über schlaflose Nächte, die veränderte Mentalität der heutigen Spielergeneration und warum er trotz der sportlichen Talfahrt keine Trainerdiskussion zulässt.
