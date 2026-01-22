YB verliert in der Europa League gegen Lyon und muss nun am letzten Spieltag wohl punkten. Bild: keystone

Nun braucht es am letzten Spieltag Zählbares YB verliert sehr ärgerlich gegen Lyon

Die Young Boys finden auch in der Europa League nicht zum Erfolg zurück. Die Berner kassieren am 7. Spieltag eine unglückliche 0:1-Heimniederlage gegen den Leader Lyon und müssen bis zuletzt um den Einzug in die Sechzehntelfinals bangen.

YB kassierte den Gegentreffer in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit, als der Teilerfolg gegen die formstarken Franzosen schon greifbar war. Ein Ballverlust von Edimilson Fernandes gefolgt von einer passiven Verteidigung unter anderem von Captain Loris Benito führte zum Tor des Engländers Ainsley Maitland-Niles.

Weder war die Führung von Lyon angesichts des Gezeigten in den ersten 45 Minuten zwingend, noch war der Sieg der Gäste am Ende verdient. Der in diesem Jahr bisher immer siegreiche Ligue-1-Klub war technisch versierter und hatte den Ball öfters in den eigenen Reihen, doch bezüglich Torchancen gehörten die Vorteile den Bernern.

Enttäuschte Gesichter bei den Young Boys. Bild: keystone

Zweimal trafen sie durch Alvyn Sanches (21.) und Alan Virginius (76.) nur die Torumrandung. Zudem verfehlte Christian Fassnacht in der 79. Minute aus guter Position freistehend das Tor.

Die Berner hätten sich zumindest einen Punkt verdient gehabt. So aber ist die seit Mitte Dezember anhaltende Niederlagenserie auf vier Spiele angewachsen und die Qualifikation für die K.o.-Phase steht weiterhin auf der Kippe.

Zum Abschluss der Ligaphase am kommenden Donnerstag dürften in Stuttgart Punkte nötig sein, um sich in den Top 24 zu klassieren. Zuvor aber steht am Sonntag in der Super League noch das Derby gegen Leader Thun an.

Young Boys - Lyon 0:1 (0:1)

SR Aghajew (AZE).

Tor: 45. Maitland-Niles 0:1.

Young Boys: Keller; Janko (80. Andrews), Wüthrich, Lauper, Benito; Raveloson, Fernandes (80. Gigovic); Males (71. Fassnacht), Sanches (71. Monteiro), Virginius (80. Bedia); Cordova.

Lyon: Descamps; Maitland-Niles, Kluivert, Mata, Tagliafico (46. Mangala); Merah (77. Himbert), Tessmann, Morton (91. Tiago); Karabec, Sulc (91. De Carvalho), Moreira (77. Tolisso).

Bemerkungen: 21. Lattenschuss von Sanches. 60. Tor von Sanches wegen Abseits annulliert. 76. Pfostenschuss von Virginius.

Verwarnungen: 83. Kluivert. 84. Morton. 84. Raveloson. 92. Benito. 92. Lauper. 95. De Carvalho. (riz/sda)