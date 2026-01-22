Nach einer katastrophalen Startphase kassiert der FCB eine bittere Niederlage. Bild: keystone

«Die erste Halbzeit war ein Totalausfall»: Basel steht in der Europa League vor dem Aus

Der FC Basel verpasst den dringend benötigten Sieg in der Europa League deutlich. Der Schweizer Meister verliert in Salzburg nicht zuletzt wegen einer schwachen ersten Halbzeit mit 1:3.

Die Basler Chancen auf den Vorstoss in die Sechzehntelfinals sind nicht mehr allzu gross. Es müsste in der letzten Runde am kommenden Donnerstag einiges für den FCB laufen, damit er noch in die Top 24 vorstösst. Voraussetzung ist aber auf jeden Fall ein Sieg im Heimspiel gegen die Tschechen von Viktoria Pilsen und eine krasse Leistungssteigerung im Vergleich zum Spiel gegen Salzburg.

Kerim Alajbegovic mit dem ersten Treffer. Video: SRF

Beim Leader der österreichischen Meisterschaft gab der FC Basel lange Zeit ein trauriges Bild ab. In der ersten Halbzeit wurde er regelrecht vorgeführt. Der 18-jährige Doppeltorschütze Kerim Alajbegovic sorgte für die 2:0-Führung nach einer Viertelstunde, und Frans Krätzig erhöhte in der 35. Minute auf 3:0. Die Führung der stark aufspielenden Salzburger war auch in dieser Höhe hochverdient.

Alajbegovic mit seinem zweiten Treffer. Video: SRF

Basel leistete sich viel zu viele Fehlpässe, vor dem 0:1 durch Flavius Daniliuc, den Österreicher in Reihen der Basler, und vor dem 0:3 durch Dominik Schmid. Trainer Ludovic Magnin nahm zur Pause drei Wechsel vor, unter anderem verliess Xherdan Shaqiri das Spiel frühzeitig.

«Die erste Halbzeit war ein Totalausfall. Wir sind ergebnistechnisch in einer schwierigen Phase.» Flavius Daniliuc gegenüber «blue».

Die Basler fanden sich in der Folge besser zurecht und schafften durch Jeremy Agbonifo den schmeichelhaften und in der Entstehung glückhaften Anschlusstreffer. In die Nähe von Punkten kam der FCB aber nicht mehr.

Salzburg - Basel 3:1 (3:0)

6800 Zuschauer. - SR Papapetrou (GRE).

Tore: 4. Alajbegovic 1:0. 13. Alajbegovic 2:0. 35. Krätzig 3:0. 56. Agbonifo 3:1.

Salzburg: Schlager, Trummer, Gadou, Schuster, Krätzig; Kitano (76. Yeo), Diabaté, Bidstrup (91. Lukic); Baidoo (91. Konaté), Vertessen (59. Onisiwo), Alajbegovic (91. Bischoff).

Basel: Hitz; Vouilloz, Adjetey, Daniliuc, Schmid (89. Cissé); Bacanin, Leroy (46. Koindredi); Agbonifo, Shaqiri (46. Ajeti), Traoré (46. Kacuri); Eduardo (72. Soticek).

Bemerkungen: 33. Pfostenschuss von Vertessen.

Verwarnungen: 40. Bacanin. 45. Kitano. 50. Vouilloz. (riz/sda)